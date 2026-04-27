Tigres UANL vs. Chivas: Día, hora y TV para ver EN VIVO el partido de Ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026

En el marco de la Ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026 de la Liga MX, Tigres UANL y Chivas se enfrentan este sábado 2 de mayo desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Universitario de San Nicolás de los Garza. Ambos equipos irán por la victoria para iniciar con el pie derecho la serie.

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Del lado del equipo a cargo de Guido Pizarro, viene de una buena goleada en condición de local ante Mazatlán por 5-1 y despejó algunas dudas que habían aparecido en las últimas semanas. Con 25 unidades, los Felinos finalizaron en el 6° lugar y quedaron emparejados con el Rebaño Sagrado.

Los hombres dirigidos por Gabriel Milito arriban luego de una pálida igualdad por 0-0 en su casa y ante su gente ante Xolos. Los de Guadalajra terminaron con 36 unidades líderes con Pumas UNAM, pero quedaron relegados al 2° lugar por la diferencia de gol.

¿Cómo ver Tigres UANL vs. Chivas EN VIVO por televisión?

En esta oportunidad, los aficionados de ambos equipos y quien quiera ver el partido en México a través de la TV. A falta de confirmación oficial, las señales TUDN y Canal 5 se apuntan como posibles pantallas.

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¿Cómo ver Tigres UANL vs. Chivas EN VIVO por Internet?

Para poder seguir la transmisión del encuentro, los fanáticos podrían hacerlo en exclusiva a través de ViX Premium o Layv Time. Aunque, como con la TV, aún no se confirmó dónde se pasarán los juegos.