Vucetich renovará a Tigres para el Clausura 2027

Tras el fracaso de Tigres en el torneo, Vucetich ya reveló cuál será el futuro del equipo para el Clausura 2027.

El conjunto de Tigres está matemáticamente sin posibilidades de clasificar a la Liguilla del Apertura 2026, por lo que la directiva en conjunto con Víctor Manuel Vucetich ya dieron la cara después de la derrota de esta noche ante Pachuca en la Jornada 15.

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Llamó la atención que para el estratega sabía que esto era especialmente provisional y que si los resultados no se daban no era algo que responsabilizara totalmente al “Rey Midas” debido a que el proyecto lo tomó con muchas deficiencias.

Vucetich quiere renovar el plantel de Tigres

“Desde que inicié se comentó que entraba como un técnico interino, buscando ayudar y no tomar decisiones precipitadas. Hay que hacer un análisis más profundo y buscar corregir y renovar el plantel”, fueron las palabras del estratega de Tigres.

Tomando estas últimas palabras dio muestra de que habrá jugadores que ya no tienen cabida, pero que se van a buscar nuevos jugadores. Hay que recordar que recientemente se acordó que tanto Nahuel Guzmán como Juan Brunetta estarían siendo renovados.

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“Evidentemente no es lo que quisiéramos. Lo que tenemos es agradecerle a la gente que siempre nos ha apoyado, se está en deuda”, Vucetich terminó con esta frase de cara a lo que se viene por el fracaso de no haber conseguido entrar a la Liguilla.

En síntesis