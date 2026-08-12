Por qué expulsaron a Nahuel Guzmán y a Diego Lainez

Tigres jugó su primer partido como local en el Estadio Universitario en la Leagues Cup, el resultado esperado era vencer ante el Vancouver Whitecaps que no había sumado ni un punto, pero no lo hizo. Empataron y ganaron en la tanda de penales, pero se quedaron eliminados, sin Diego Lainez y sin Nahuel Guzmán por tarjeta roja.

Publicidad

Tarjeta roja a Diego Lainez

El primero en salir del terreno de juego fue Lainez al minuto 88′ y es que Fernando Gorriarán se quejaba de una falta mientras estaba tirado en el césped. Es ahí donde Diego aparece y comienza a pelear con el silbante. En el audio se puede escuchar que le dice al árbitro: “¿Tiene que ganar la MLS a fuerza o qué?”, el futbolista continúa, aunque ya no se escucha y le saca la tarjeta roja.

Diego Laínez fue expulsado porque le dijo a Barton:



"Tiene que ganar la MLS a fuerza o que?" pic.twitter.com/ibjtWsqdnj — History Liga MX (@History_LigaMX) August 12, 2026

La razón verdadera por la cual Lainez se lleva esa expulsión es porque cuestionó las decisiones del silbante e insinuando que estaban del lado de los equipos de la Major League Soccer. De esta manera, terminó saliendo del equipo en la competencia, pero de ahí vino la expulsión del guardameta, dejando al equipo con 9 elementos.

Publicidad

Expulsión de Nahuel Guzmán

Al minuto 91 Nahuel se quiere avivar, se va hacia media cancha para sacar el balón y en su intento empuja a Iván Bartón, el árbitro salvadoreño, por lo que no acepta más y saca la segunda tarjeta roja para el conjunto de la UANL. Ante ello, el guardameta tuvo que dejar el encuentro antes de la tanda de penales, pero lograron vencer.

Iván Barton volvió a ser protagonista en la Leagues Cup. Nahuel Guzmán empujó al árbitro salvadoreño en los minutos finales del Tigres vs. Vancouver Whitecaps.



Barton respondió con tarjeta roja y Tigres terminó con nueve jugadores. pic.twitter.com/FRtF0x40HZ — Pleno Informativo (@PlenoInfoSV) August 12, 2026

Hay que recordar que los 6 puntos que sumó ya los pone de manera inmediata en el puesto número 5 y quedan fuera de la siguiente ronda. Pero a diferencia de Lainez, Nahuel se llevó las críticas en el partido por parte de los analistas y de los aficionados, quienes apuntan a que ya han sido varias las cuestiones que han jugado en contra de su parte.

Publicidad

En síntesis