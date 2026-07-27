La afición del equipo felino mostró su descontento con el entrenador y los futbolistas argentinos que están en la plantilla.

Tigres UANL no tuvo el comienzo de torneo que esperaba y, por el momento, sigue sin conocer la victoria en el Apertura 2026. Los Felinos cayeron en su debut y, durante el pasado fin de semana, apenas pudieron rescatar un empate en la segunda jornada, un resultado que incrementó el malestar entre los aficionados.

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El conjunto regiomontano recibió al Atlético San Luis en el Estadio Universitario con la obligación de sumar de a tres y parecía tener el encuentro bajo control. Sin embargo, cuando todo indicaba que el triunfo quedaría en casa, el conjunto visitante encontró el empate en los minutos finales y silenció a la afición, que reaccionó con abucheos y fuertes reclamos tras el pitazo final.

Una vez terminado el partido, la tensión continuó fuera del terreno de juego. Nahuel Guzmán, uno de los máximos referentes e históricos del club, protagonizó un intercambio con algunos aficionados molestos por el rendimiento del equipo. Las imágenes del arquero discutiendo rápidamente comenzaron a circular en redes sociales.

La situación no terminó ahí. También se viralizó un video en el que Juan Brunetta aparece intercambiando palabras con una persona que, de acuerdo con la información del periodista Edu Torres, sería el árbitro del encuentro. Mientras el mediocampista argentino mantenía la discusión, Guido Pizarro se acercó para intentar calmar los ánimos y evitar que el episodio pasara a mayores.

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En ese momento, desde las gradas comenzaron a escucharse fuertes reclamos dirigidos a los futbolistas argentinos del plantel, principalmente hacia Guido Pizarro, Nahuel Guzmán y Juan Brunetta. La frustración de los aficionados quedó reflejada en los gritos y abucheos que acompañaron la salida del equipo.

Los fuertes insultos de la afición de Tigres contra los argentinos

La molestia de los seguidores felinos fue más allá de las críticas por el resultado. Durante los videos que se difundieron en redes sociales se escuchan insultos y mensajes dirigidos específicamente a los jugadores argentinos del plantel, con pedidos para que abandonen el club. “Ya vete a tu casa” y “lléguenle argentinos de m13rd@”, fueron algunos de los comentarios que se escucharon.

En sintesis

Tigres UANL no registra victorias tras disputar dos jornadas del Apertura 2026.

no registra victorias tras disputar dos jornadas del Apertura 2026. Nahuel Guzmán discutió con aficionados del club tras empatar frente a San Luis.

discutió con aficionados del club tras empatar frente a San Luis. Guido Pizarro intentó calmar una discusión entre Juan Brunetta y el árbitro.