Este martes el conjunto de Tigres se enfrentó al Forge FC en el duelo de vuelta de Concacaf Champions Cup, donde la escuadra consiguió su pase a la siguiente ronda tras golear al conjunto canadiense. Sin embargo, una de las imágenes que llamó la atención fue a Juan Brunetta salir de cambio y llorar en las bancas, lo que provocó críticas de algunos aficionados, pero Fernando Gorriarán apoyó a su compañero.

Publicidad

Publicidad

Y es que en los últimos partidos de Brunetta las cosas no le han salido como esperaba, si bien, ha sido pieza clave en duelo importantes, en esta ocasión no ha podido concretar y es por ello que ante la frustración que vivió el futbolista cuando Guido Pizarro lo mandó a la banca, comenzó a llorar y las imágenes dieron la vuelta en las redes sociales.

Gorriarán defiende a Brunetta

Algunos de los aficionados, pese a la victoria, se fueron en contra del jugador, ya que le exigían que mejor hiciera un esfuerzo extra por recomponer su camino con el equipo. Sin embargo, compañeros como Gorriarán al ver esas imágenes salieron a brindarle su apoyo, ya que es un jugador fundamental para la escuadra y podría tener una mejor versión.

Publicidad

Publicidad

“Es el jugador que tiene más calidad en el plantel, tiene el respaldo y la confianza de todos nosotros, no está entrando la pelota que él quiere, el nos llevó a la Final el torneo pasado”, reveló “Gorri” al término del encuentro haciendo énfasis en que es una pieza muy importante para el equipo y que sólo es una mal racha que pronto pasará.

Tweet placeholder

Cabe mencionar que ahora con la llegada de Rodrigo Aguirre el ataque estará más nutrido, pero eso no quiere decir que Brunetta no sea necesario. Al contrario, es un futbolista que viendo la competencia interna podrá mejorar en su posición para darle al equipo un mayor respaldo y apelando a las palabras de Fernando, es sólo momentáneo.

Publicidad

Publicidad

En síntesis