Por la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX, Cruz Azul venció por 2-1 ante Tigres UANL en el Estadio Cuauhtémoc de la ciudad de Puebla. Joaquim en contra y Nicolás Ibáñez marcaron para el local, mientras que Ángel Correa descontó para los regiomontanos.

Tras el compromiso, Nicolás Larcamón, director técnico de la Máquina Cementera, habló en conferencia de prensa con los medios y se refirió a los dichos de Ángel Correa, figura de los Felinos, en la conferencia en la semana donde no reconocía dónde jugaba el rival por sus cambios de estadio.

Esto no cayó bien en Cruz Azul y ahora el DT de los Celester no se olvió y envió un recado: “No creo que sea para entrar en polémica, por lo que representa los movimientos que tuvimos en los últimos tiempos es sensible para nosotros. Donde juguemos somos muy reconocibles, independientemente del estadio en donde estemos”.

Por otro lado, el habló a los seguidores de la institución celeste: “Invito a que el fin de semana próximo explotemos este estadio, que lo vistamos de azul, que sea un templo para que los rivales tengan bien en claro que esta es nuestra localía, por lo menos en los próximos meses, y que seremos un equipo fuerte como nos hicimos en CU”.

¿Cuándo vuelve a jugar Cruz Azul por el Clausura 2026?

Ahora para intentar dejar atrás esta derrota ante los Celestes, el equipo a cargo de Guido Pizarro tendrá revancha pronto ya que por la Jornada 7 del torneo doméstico jugará ante Pachuca este viernes 20 de febrero desde las 19:00 horas (Ciudad de México).

