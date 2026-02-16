Es tendencia:
Dónde ver EN VIVO Girona vs. Barcelona por LaLiga 2025-26: canales de TV y streaming online

Barcelona visita a Girona en un duelo clave para recuperar el liderato de LaLiga. Acá te dejamos todos los horarios por país y los canales donde se podrá ver el partido.

Desde las 14:00 hs de la CDMX, Barcelona enfrentará a Girona en Montilivi por la jornada 24 de LaLiga. Los culés necesitan la victoria para volver a ponerse al frente de la tabla tras el contundente triunfo de Real Madrid ante la Real Sociedad.

Además, llegan muy golpeados después de perder 4‑0 en su visita al Atlético Madrid por la ida de las semifinales de la Copa del Rey, aunque aún tendrán la revancha en marzo para intentar revertir la serie en el Spotify Camp Nou ante s uafición.

El equipo de Hansi Flick buscará recomponerse y sumar tres puntos vitales fuera de casa, mientras que Girona intentará aprovechar su localía para complicar a Barcelona y sumar unidades que le permitan escalar posiciones, sabiendo que están peleando el descenso.

Televisión y streaming

País — Canales y plataformas:

  • Estados Unidos: ESPN2, ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV y ESPN App
  • México: Sky Sports, Sky+ e izzi
  • España: DAZN, DAZN1, DAZN LaLiga, Movistar+ y LaLiga TV Bar HD
  • Francia: beIN Sports 2, beIN SPORTS CONNECT, Free y myCANAL
  • Alemania: DAZN Deutschland y DAZN1 Germany
  • Argentina: DIRECTV Sports Argentina y DGO
  • Brasil: ESPN Brazil, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky+ y Vivo Play
  • Colombia: DIRECTV Sports Colombia y DGO
  • Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay y DGO
  • Perú: DIRECTV Sports Perú y DGO
  • Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador y DGO
  • Bolivia: Tigo Sports Bolivia
  • Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO e inter
  • Puerto Rico: ESPN2, ESPN Deportes, DIRECTV Sports Puerto Rico y NAICOM
  • Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, República Dominicana: Sky Sports Norte
Además, podrás seguir el minuto a minuto GRATIS y EN VIVO en Bolavip México.

Horarios del partido por país

País / Zona horaria — Hora local:

  • Estados Unidos (ET): 3:00 pm
  • Estados Unidos (CT): 2:00 pm
  • Estados Unidos (MT): 1:00 pm
  • Estados Unidos (PT): 12:00 pm
  • España: 9:00 pm
  • México (CDMX): 2:00 pm
  • Puerto Rico / República Dominicana: 4:00 pm
  • Panamá: 3:00 pm
  • Costa Rica / El Salvador / Guatemala / Honduras / Nicaragua: 1:00 pm
  • Argentina / Uruguay / Chile / Paraguay / Brasil (Brasilia): 5:00 pm
  • Bolivia / Venezuela: 4:00 pm
  • Ecuador / Perú / Colombia: 3:00 pm

En síntesis

  • Barcelona enfrenta al Girona en la jornada 24 de LaLiga a las 14:00 (CDMX).
  • El equipo de Hansi Flick perdió recientemente 4-0 ante el Atlético de Madrid.
  • La transmisión en México estará a cargo de Sky Sports, Sky+ e izzi.
