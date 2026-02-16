Dónde ver EN VIVO Girona vs. Barcelona por LaLiga 2025-26: canales de TV y streaming online

Desde las 14:00 hs de la CDMX, Barcelona enfrentará a Girona en Montilivi por la jornada 24 de LaLiga. Los culés necesitan la victoria para volver a ponerse al frente de la tabla tras el contundente triunfo de Real Madrid ante la Real Sociedad.

Además, llegan muy golpeados después de perder 4‑0 en su visita al Atlético Madrid por la ida de las semifinales de la Copa del Rey, aunque aún tendrán la revancha en marzo para intentar revertir la serie en el Spotify Camp Nou ante s uafición.

El equipo de Hansi Flick buscará recomponerse y sumar tres puntos vitales fuera de casa, mientras que Girona intentará aprovechar su localía para complicar a Barcelona y sumar unidades que le permitan escalar posiciones, sabiendo que están peleando el descenso.

Televisión y streaming

País — Canales y plataformas:

Estados Unidos: ESPN2, ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV y ESPN App

ESPN2, ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV y ESPN App México: Sky Sports, Sky+ e izzi

Sky Sports, Sky+ e izzi España: DAZN, DAZN1, DAZN LaLiga, Movistar+ y LaLiga TV Bar HD

DAZN, DAZN1, DAZN LaLiga, Movistar+ y LaLiga TV Bar HD Francia: beIN Sports 2, beIN SPORTS CONNECT, Free y myCANAL

beIN Sports 2, beIN SPORTS CONNECT, Free y myCANAL Alemania: DAZN Deutschland y DAZN1 Germany

DAZN Deutschland y DAZN1 Germany Argentina: DIRECTV Sports Argentina y DGO

DIRECTV Sports Argentina y DGO Brasil: ESPN Brazil, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky+ y Vivo Play

ESPN Brazil, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky+ y Vivo Play Colombia: DIRECTV Sports Colombia y DGO

DIRECTV Sports Colombia y DGO Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay y DGO

DIRECTV Sports Uruguay y DGO Perú: DIRECTV Sports Perú y DGO

DIRECTV Sports Perú y DGO Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador y DGO

DIRECTV Sports Ecuador y DGO Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Tigo Sports Bolivia Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO e inter

DIRECTV Sports Venezuela, DGO e inter Puerto Rico: ESPN2, ESPN Deportes, DIRECTV Sports Puerto Rico y NAICOM

ESPN2, ESPN Deportes, DIRECTV Sports Puerto Rico y NAICOM Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, República Dominicana: Sky Sports Norte

Además, podrás seguir el minuto a minuto GRATIS y EN VIVO en Bolavip México.

Horarios del partido por país

País / Zona horaria — Hora local:

Estados Unidos (ET): 3:00 pm

3:00 pm Estados Unidos (CT): 2:00 pm

2:00 pm Estados Unidos (MT): 1:00 pm

1:00 pm Estados Unidos (PT): 12:00 pm

12:00 pm España: 9:00 pm

9:00 pm México (CDMX): 2:00 pm

2:00 pm Puerto Rico / República Dominicana: 4:00 pm

4:00 pm Panamá: 3:00 pm

3:00 pm Costa Rica / El Salvador / Guatemala / Honduras / Nicaragua: 1:00 pm

1:00 pm Argentina / Uruguay / Chile / Paraguay / Brasil (Brasilia): 5:00 pm

5:00 pm Bolivia / Venezuela: 4:00 pm

4:00 pm Ecuador / Perú / Colombia: 3:00 pm

En síntesis