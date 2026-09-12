¿Juega Guillermo Martínez? Las alineaciones de Rayados vs. Tigres UANL por el Apertura 2026

Este sábado 12 de septiembre se disputa una nueva edición del Clásico Regio en la Jornada 8 del Apertura 2026. El esperado enfrentamiento entre Rayados de Monterrey y Tigres UANL tendrá lugar a partir de las 19:10 hs (CDMX) en el Gigante de Acero.
El equipo de Matías Almeyda viene de perder la final de la Leagues Cup 2026 con Toluca y este es el primer partido de Rayados en la Liga MX desde aquel encuentro. Monterrey ya se olvidó de ese duelo y se prepara para el Clásico Regio en su estadio.
Por su parte, Tigres viene empatar 1-1 con Necaxa en El Volcán y lleva dos partidos sin ganar en el Apertura 2026. Además, este partido tiene el aliciente de que Víctor Manuel Vucetich regresa al Gigante de Acero para enfrentar a Rayados, un equipo con el que hizo historia.
La probable alineación de Rayados de Monterrey
- Esteban Andrada
- Stefan Medina
- Víctor Guzmán
- Carlos Salcedo
- Gerardo Arteaga
- Jorge Rodríguez
- Óliver Torres
- Luca Orellano
- Lucas Ocampos
- Diego Rossi
- Hugo Cuypers
La probable alineación de Tigres UANL
- Nahuel Guzmán
- Jesús Garza
- Joaquim
- Alan Franco
- Fernando Ordoñez
- Rômulo Zwarg
- Fernando Gorriarán
- Diego Lainez
- Juan Brunetta
- Ricardo Monreal
- Rodrigo Aguirre