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¿Juega Guillermo Martínez? Las alineaciones de Rayados vs. Tigres UANL por el Apertura 2026

Este sábado se lleva a cabo una nueva edición del Clásico Regio. Los titulares de Rayados y Tigres para el partido.

Rayados y Tigres se enfrentan en el Clásico Regio
© Getty ImagesRayados y Tigres se enfrentan en el Clásico Regio

Este sábado 12 de septiembre se disputa una nueva edición del Clásico Regio en la Jornada 8 del Apertura 2026. El esperado enfrentamiento entre Rayados de Monterrey y Tigres UANL tendrá lugar a partir de las 19:10 hs (CDMX) en el Gigante de Acero.

El equipo de Matías Almeyda viene de perder la final de la Leagues Cup 2026 con Toluca y este es el primer partido de Rayados en la Liga MX desde aquel encuentro. Monterrey ya se olvidó de ese duelo y se prepara para el Clásico Regio en su estadio.

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Por su parte, Tigres viene empatar 1-1 con Necaxa en El Volcán y lleva dos partidos sin ganar en el Apertura 2026. Además, este partido tiene el aliciente de que Víctor Manuel Vucetich regresa al Gigante de Acero para enfrentar a Rayados, un equipo con el que hizo historia.

La probable alineación de Rayados de Monterrey

  • Esteban Andrada
  • Stefan Medina
  • Víctor Guzmán
  • Carlos Salcedo
  • Gerardo Arteaga
  • Jorge Rodríguez
  • Óliver Torres
  • Luca Orellano
  • Lucas Ocampos
  • Diego Rossi
  • Hugo Cuypers

La probable alineación de Tigres UANL

  • Nahuel Guzmán
  • Jesús Garza
  • Joaquim
  • Alan Franco
  • Fernando Ordoñez
  • Rômulo Zwarg
  • Fernando Gorriarán
  • Diego Lainez
  • Juan Brunetta
  • Ricardo Monreal
  • Rodrigo Aguirre
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Patricio Hechem
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