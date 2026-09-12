¿Juega Guillermo Martínez? Las alineaciones de Rayados vs. Tigres UANL por el Apertura 2026

Este sábado se lleva a cabo una nueva edición del Clásico Regio. Los titulares de Rayados y Tigres para el partido.

Este sábado 12 de septiembre se disputa una nueva edición del Clásico Regio en la Jornada 8 del Apertura 2026. El esperado enfrentamiento entre Rayados de Monterrey y Tigres UANL tendrá lugar a partir de las 19:10 hs (CDMX) en el Gigante de Acero.

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El equipo de Matías Almeyda viene de perder la final de la Leagues Cup 2026 con Toluca y este es el primer partido de Rayados en la Liga MX desde aquel encuentro. Monterrey ya se olvidó de ese duelo y se prepara para el Clásico Regio en su estadio.

Por su parte, Tigres viene empatar 1-1 con Necaxa en El Volcán y lleva dos partidos sin ganar en el Apertura 2026. Además, este partido tiene el aliciente de que Víctor Manuel Vucetich regresa al Gigante de Acero para enfrentar a Rayados, un equipo con el que hizo historia.

La probable alineación de Rayados de Monterrey

Esteban Andrada

Stefan Medina

Víctor Guzmán

Carlos Salcedo

Gerardo Arteaga

Jorge Rodríguez

Óliver Torres

Luca Orellano

Lucas Ocampos

Diego Rossi

Hugo Cuypers

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La probable alineación de Tigres UANL