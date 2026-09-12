La última vez que se jugó el Clásico Regio, las realidades de cada uno eran opuestas a las que los tendrán este sábado en el Estadio BBVA. Unos Rayados de Monterrey envalentonados y con refuerzos de jerarquía reciben en su cancha a un Tigres UANL golpeado y con fichajes tardíos y de poca monta. Sin embargo, es un ‘juego aparte’ y todo puede ocurrir.
Esta tarde, en el imponente Gigante de Acero, se llevará a cabo la 143° edición de la rivalidad del Norte de México, que cuenta con un sinfín de antecedentes y recuerdos inolvidables. Esta vez, por actualidades diferentes, ambos necesitan un triunfo que los haga dar un salto en la tabla de posiciones del Apertura 2026, y lo darán todo en Monterrey para lograrlo.
En la previa de este enfrentamiento de la jornada 8, Tigres domina el historial por 4 partidos de ventaja ante los Rayados entre todos los cruces que han tenido entre sí. Aunque a este partido los ‘Universitarios’ llegan con un presente muy adverso y menos optimista que su rival, la paternidad auriazul podría hacerse pesar en el compromiso de hoy.
El árbitro tendrá dura tarea en el Clásico Regio [Foto: Getty]
Los libros del Clásico Regio están compuestos por 51 triunfos de Tigres, 47 victorias de Rayados y 43 empates, donde se evidencia la superioridad del cuadro auriazul. Además, el enfrentamiento restante de los 142 anteriores es el que fue suspendido. Este sábado, unos intentarán recortar la distancia y otros ampliar la diferencia global.
En ese compilado de choques de la historia del Clásico Regio, Tigres tiene 190 goles anotados y Rayados tiene 177 goles anotados, también bastante parejos en ese sentido. En los últimos tiempos, los juegos entre ambos equipos se han vuelto más reñidos y no han tenido tantos goles como en otros tiempos, aunque sí más apercibidos.