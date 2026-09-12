Esta tarde se reencontrarán los dos archirrivales del norte que cuentan con un largo pilón de antecedentes.

La última vez que se jugó el Clásico Regio, las realidades de cada uno eran opuestas a las que los tendrán este sábado en el Estadio BBVA. Unos Rayados de Monterrey envalentonados y con refuerzos de jerarquía reciben en su cancha a un Tigres UANL golpeado y con fichajes tardíos y de poca monta. Sin embargo, es un ‘juego aparte’ y todo puede ocurrir.

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Esta tarde, en el imponente Gigante de Acero, se llevará a cabo la 143° edición de la rivalidad del Norte de México, que cuenta con un sinfín de antecedentes y recuerdos inolvidables. Esta vez, por actualidades diferentes, ambos necesitan un triunfo que los haga dar un salto en la tabla de posiciones del Apertura 2026, y lo darán todo en Monterrey para lograrlo.

En la previa de este enfrentamiento de la jornada 8, Tigres domina el historial por 4 partidos de ventaja ante los Rayados entre todos los cruces que han tenido entre sí. Aunque a este partido los ‘Universitarios’ llegan con un presente muy adverso y menos optimista que su rival, la paternidad auriazul podría hacerse pesar en el compromiso de hoy.

El árbitro tendrá dura tarea en el Clásico Regio [Foto: Getty]

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Los libros del Clásico Regio están compuestos por 51 triunfos de Tigres, 47 victorias de Rayados y 43 empates, donde se evidencia la superioridad del cuadro auriazul. Además, el enfrentamiento restante de los 142 anteriores es el que fue suspendido. Este sábado, unos intentarán recortar la distancia y otros ampliar la diferencia global.

En ese compilado de choques de la historia del Clásico Regio, Tigres tiene 190 goles anotados y Rayados tiene 177 goles anotados, también bastante parejos en ese sentido. En los últimos tiempos, los juegos entre ambos equipos se han vuelto más reñidos y no han tenido tantos goles como en otros tiempos, aunque sí más apercibidos.