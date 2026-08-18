El futbolista de Tigres ha sido ligado a una serie de rumores sobre su molestia dentro del equipo, por lo que dio la cara.

En los últimos días, la prensa regia dio a conocer que Rómulo Zwarg no estaría conforme con algunas de las situaciones que ocurren dentro de Tigres, por lo que estaría analizando opciones para poder dejar el equipo. Es por ello que el brasileño decidió no callar más y lanzar un comunicado mediante una historia de Instagram.

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El jugador del conjunto felino, dejó claro que tenían que conocer lo que él realmente piensa y aclaró que no hay alguna circunstancia por la cual esté pensando en salir del equipo. No sólo por lo que ha vivido en la plantilla, sino porque ha tenido un buen recibimiento por parte de los demás jugadores y los seguidores del club.

“En los últimos días, algunos rumores relacionados con mi nombre han comenzado a circular por aquí y me gustaría dar mi versión sobre el tema. En primer lugar, quiero aclarar que no tengo ninguna intención de dejar Tigres en este momento. Aquí me siento como en casa, le tengo un enorme cariño al club, a la afición y a mis compañeros.” Rómulo Zwarg en Instagram

Con este inició Rómulo desmintió que dentro de la escuadra se le hayan mencionado ciertas medidas, puesto que lo que sí recalcaba es que nadie está contento por los resultados obtenidos y aún así no ha pensado en negociar con otro club. Terminó diciendo que su objetivo principal es ayudar al equipo e invitó a todos a seguir apoyando.

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“Por lo tanto, las noticias publicadas recientemente son falsas. En ningún momento hice ningún tipo de ultimátum al club ni a la directiva. Todos estamos inconformes con los últimos resultados de nuestro equipo y sabemos que merecemos mucho más. La situación no es la mejor, somos conscientes de ello, pero en ningún momento he tenido la intención de salir del club ni he hecho ninguna petición para ser negociado.” Rómulo Zwarg

En síntesis