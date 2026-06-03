Tim Payne no solo ha ganado popularidad entre los fans y en las redes sociales luego del ‘boom’ que representó el video viral que lo hizo conocido en todo el mundo. Con su aparición mediática, también aparecieron equipos interesados en contratarlo, clubes que quizás nunca en su vida habían oído hablar de él ni lo habían visto jugar.

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Este mes, el futbolista del momento representará a Nueva Zelanda en un evento histórico como lo será el torneo de selecciones nacionales que se celebrará a mitad de año. Sin embargo, luego del Mundial 2026 su carrera podría dar un giro inesperado, que hasta hace pocas semanas jamás hubiese haber podido siquiera imaginado.

Una vez finalizada su participación en la Copa del Mundo, Tim Payne tiene la posibilidad de irse a jugar a Argentina, a un equipo de Primera División. Según reveló Daniel Avellaneda, periodista de la histórica cadena radial ‘La Oral Deportiva’ de ese país, las conversaciones ya están en marcha. El defensor oceánico ya estaría al tanto.

Tim Payne, un titular fijo en Nueva Zelanda [Foto: Getty]

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De acuerdo a lo destapado por el reportero, el club que comenzó a mover ficha es Deportivo Riestra, que milita en la máxima categoría del futbol albiceleste. Hasta hace poco tiempo, ese equipo estuvo jugando la Copa Sudamericana, el segundo torneo más importante de CONMEBOL. Actualmente se ubica en el puesto 28 de la tabla general en Argentina.

En este sentido, informó el corresponsal, el equipo argentino está preparando ya una oferta formal para intentar seducir al futbolista de tener esta nueva oportunidad en el extranjero. En su carrera, Tim Payne solo dejó Nueva Zelanda para breves pasos por Inglaterra y Estados Unidos, pero nunca pisó Sudamérica y menos representando a un club de allí.

Al tratarse de un jugador de 32 años de edad, no sería elevado el costo de traspaso desde Wellington Phoenix, su actual equipo. Más allá de la economía del país, es un salario que Deportivo Riestra podría llegar a afrontar. Luego, recuperaría todo en ganancias comerciales y de sponsoreo, por lo que podría generar la llegada de una figura de las redes como Tim Payne.

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Deportivo Riestra es popularmente conocido en Argentina, más allá de ser un equipo de futbol, por sus campañas de marketing con el fin de ganar visibilidad dentro del mundo deportivo. Por ejemplo, en 2024 hizo debutar a un streamer en un partido oficial de Primera División, ganándose el ‘hate’ de muchos otros equipos profesionales de Argentina. ¿Podrán convencer a Tim Payne del movimiento?