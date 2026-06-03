El equipo choricero busca una nueva alternativa para la delantera y tiene un nombre interesante en carpeta.

En un semestre que no fue el mejor de Paulinho desde su llegada, Toluca debió reponer los goles que le faltaron con el aporte ofensivo de distintos futbolistas de la plantilla. El experimento Franco Rossi aún no ha dado frutos y eso ha obligado a analizar nuevas opciones de cara al futuro, para poder complementar las contribuciones del portugués.

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Hasta hace un año, le competía el puesto Iván López, pero fracasó y se fue a Tigres. Hasta hace seis meses, le competía el puesto Robert Morales, pero no brilló y se fue a Pumas. A principio de año llegó Rossi, pero sólo marcó 1 tanto en 14 juegos, la mayoría ingresando desde el banquillo, y no terminó de contentar las exigencias de Antonio Mohamed.

Bajo estas circunstancias, se ha podido saber que la directiva del Toluca ha salido al mercado a evaluar alguna otra alternativa que le de más pelea interna a Paulinho. En esa búsqueda, ha aparecido un nombre: el de David Romero, un centrodelantero argentino de 23 años que está teniendo una temporada inmejorable en su país.

Tigre disfruta el presente de Romero, pero no por mucho [Foto: Getty]

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Más conocido como ‘Rulo’, David Romero es el ‘9’ y goleador de Tigre, un tradicional equipo de la Liga Profesional Argentina. Con un potencial y proyección enormes, no sorprende que el conjunto escarlata haya puesto sus ojos en él. Mismo dentro del mismo torneo, varios clubes grandes han iniciado la puja por sus servicios.

En lo que va del 2026, el atacante lleva 11 goles y 2 asistencias en 18 partidos en total en el primer equipo de Tigre. Esto es, participó en forma directa en trece anotaciones en dieciocho juegos, casi una por encuentro. Entre sus víctimas en este lapso han estado rivales importantes como River Plate, Vélez Sarsfield y Racing Club, además de marcar por Copa Sudamericana.

Según informó Luciano García Dresch, periodista de Bolavip Argentina y con fuentes dentro de Tigre, Toluca ha realizado un primer sondeo pero no es el único interesado. Cagliari, Palmeiras, Cruzeiro y San José Earthquakes serían los otros clubes que preguntaron condiciones por el joven delantero diestro de área, sumados a los ‘Diablos Rojos’.

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El único gol de Franco Rossi en Toluca: