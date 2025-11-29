Esta noche de sábado se llevará a cabo los Cuartos de Final de vuelta entre el conjunto de Tigres y Xolos, el equipo de la UANL recibe en el Estadio Universitario a los de Tijuana, después de un resultado de 3-0 a favor de los fronterizos en el Estadio Caliente. De esta manera, la escuadra auriazul tendrá que salir a pelear el marcador.

Hace ya un año, el equipo de Juan Carlos Osorio, que eran los rojinegros había llegado con una ventaja así a enfrentarse a Cruz Azul, pero el equipo consiguió el marcador y fueron los de La Noria los que clasificaron, es por esto que ahora el equipo de Guido Pizarro está en la idea de que un resultado así se puede conseguir para llegar a Semifinales.

¿Qué pasa si Tigres pierde ante Xolos?

Con el resultado que ya se tiene hasta el momento del primer enfrentamiento entre ambos equipos, Tigres estaría completamente eliminado de la Liguilla del Apertura 2025. Y es que lo único que harían los de Tijuana sería acrecentar el marcador a su favor, por lo que dejan sin posibilidades a los locales de conseguir su clasificación a la siguiente ronda.

¿Qué pasa si Tigres empata vs Tijuana?

Aquí hay un par de opciones; si empata el partido de vuelta es prácticamente una derrota para Tigres, por lo que quedaría fuera del certamen; pero si se empata el marcador global, es la escuadra de Pizarro la que clasifica a las Semifinales, ya que ellos quedaron en el lugar dos de la tabla general, mientras que Xolos en el séptimo y por la posición clasifica el que está más arriba.

¿Qué pasa si Tigres gana contra Xolos?

En esta caso también habría un par de opciones; si gana el partido por menos de tres goles de diferencia están eliminados, ya que el duelo de Ida habría definido que Xolos se llevaría la llave; pero si los de la UANL logran vencer por más de cuatro goles de diferencia indicaría que se van a las Semifinales dejando a los rojinegros en esa fase.

