Tigres UANL

Rafael Sobis le pide a André-Pierre Gignac que se retire y le propone un nuevo reto en Tigres

El curioso mensaje y gran desafío en los Felinos que le propuso el ex jugador brasileño del club al actual goleador e ídolo francés.

Por Agustín Zabaleta

El curioso mensaje y desafío en Tigres UANL de Rafael Sobis a André-Pierre Gignac
© Getty ImagesEl curioso mensaje y desafío en Tigres UANL de Rafael Sobis a André-Pierre Gignac

No caben dudas de que André-Pierre Gignac es uno de los grandes ídolos en la historia de Tigres UANL. Arribado hace más de 10 años, el futbolista forjó una historia sin tener relación previa con el club. Siendo un francés que hasta su arribo era conocido por haber jugado en Marsella y la Selección Francesa.

Desde entonces, el goleador ha sido capaz de jugar más de 400 partidos, marcar más de 200 goles y obtener hasta 10 títulos con la institución regiomontana. Sin embargo, ya con 39 años pareciera que esa etapa está pronto a acabar. O al menos así lo cree el ahora ex futbolista Rafael Sobis, que el envió un contundente aviso.

Así fue el mensaje del ahora ex futbolista al goleador en diálogo con RG La Deportiva: “Andrés ya está viejito, ¿no? Andrés, retírate ya. Andrés, tu y yo tenemos la misma edad. Yo ya no me puedo mover, seguramente tú también. Así que Andrés, deja el fútbol ya. Sé presidente“.

Cabe recordar que ambos compartieron equipo en los Felinos en 2015 y 2016. Finalmente, el brasileño colgó los botines a finales de 2021 y ahora, con 40 años, disfruta de sus momentos libres. Aunque eso si, le envió al galo un importante desafío que habrá que ver si el buscaría sumarse en el futuro.

El jugador de Francia tiene vínculo con la institución mexicana hasta mediados de 2026, cuando ya tenga 40 años. Llegado el momento, seguramente ambas partes se sentarán a negociar y hablar para definir si el futbolista seguirá ligada al conjunto de Nuevo León.

¿Cómo fue el paso de Rafael Sobis por Tigres UANL?

El ex delantero apenas pasó dos años en los Felinos, donde conquistó el Apertura 2015 y fue subcampeón de la Copa Libertadores 2015 luego de perder la Final contra River Plate. Disputó 70 compromisos con los Auriazules y marcó 22 goles. Tras el paso por México volvió a Brasil para jugar en Cruzeiro.

agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
