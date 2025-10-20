Por la Jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga MX, Tigres UANL venció 5-3 en condición de local en el Estadio Universitario a Necaxa y quedó a 5 unidades del líder Toluca. Recortó distancias con América, que perdió ante Cruz Azul, y Rayados, que empató.

Publicidad

Publicidad

ver también Un líder de Tigres UANL no tiene intenciones de retirarse y quiere seguir: “Todavía puedo competir”

En los minutos previos al enfrentamiento contra los Rayos, el capitán Fernando Gorriarán le dedicó un emotivo mensaje que resonó en el vestuario Diego Sánchez, más conocido como Chicha, luego de su participación con la Selección Mexicana en el Mundial Sub-20.

Con palabras llenas de confianza y motivación, el futbolista uruguayo instó al joven de 20 años a jugar con la misma libertad y alegría que mostró con el combinado nacional, asegurándole el respaldo total del equipo, quien también estaba en el vestidor.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Así fueron sus palabras: “Con la libertad que estás jugando con la selección, con la libertad y alegría que tienes, así tienes que jugar hoy. Tienes la confianza de todos, si la pierdes no pasa nada porque tienes a 10 más atrás que van a correr por ti. Encara, pásala, pero disfrútalo”.

El jugador, que ayuda al club a cumplir con la Regla de Menores, ha jugado dos compromisos con el primer equipo de los Auriazules en este mismo torneo, en la Jornada 4 ante Puebla (hizo un gol) y en el último duelo ante los Rojiblancos, donde aportó con dos asistencias.

ver también La confesión de Guido Pizarro al comparar su etapa como técnico con la de jugador: “Me apasiona más”

¿Cuándo vuelve a jugar Tigres UANL por el Apertura 2025?

De cara a la siguiente fecha, el cuadro felino jugará por la Fecha 14 del Apertura 2025 entre semana. El partido será este miércoles 22 de octubre desde las 19:00 horas (Ciudad de México), en condición de visitante ante Pachuca en el Estadio Hidalgo de la ciudad de Pachuca.

Publicidad