El dueño del equipo de Guadalajara explotó en sus redes sociales con un mensaje que hizo ruido en el futbol mexicano.

El futbol mexicano quedó envuelto en una enorme polémica luego de confirmarse que Toluca sí podrá contar con sus futbolistas convocados por Javier Aguirre para disputar el partido de Concachampions frente a LAFC. La noticia cayó pésimo en varios clubes de la Liga MX y generó mucho enojo por la aparente diferencia de criterios. Muchos consideran que los Diablos Rojos recibieron un beneficio especial en medio de una etapa decisiva de la temporada.

Publicidad

Encuesta¿Estuvo bien que le hayan dado los jugadores a Toluca? ¿Estuvo bien que le hayan dado los jugadores a Toluca? YA VOTARON 0 PERSONAS

El equipo más afectado por toda esta situación terminó siendo Chivas. El Rebaño fue uno de los clubes que más jugadores aportó a la Selección Mexicana y no pudo disponer de ellos en la Liguilla. Justamente, el conjunto de Guadalajara viene de perder 3-1 ante Tigres en el partido de ida, un resultado que dejó al equipo prácticamente contra las cuerdas en la serie.

La molestia dentro de Chivas fue creciendo con el paso de las horas y explotó definitivamente cuando se confirmó que Toluca sí tendría disponibles a Alexis Vega y Jesús Gallardo. En Guadalajara sintieron que no se respetaron los acuerdos establecidos previamente con la Selección Mexicana. La situación provocó muchísimo enojo tanto en los directivos como en gran parte de la afición rojiblanca.

Amaury Vergara decidió manifestarse públicamente a través de sus redes sociales con un mensaje que rápidamente sacudió al futbol mexicano. El dueño de Chivas apuntó indirectamente contra Javier Aguirre y dejó en claro que no estaba dispuesto a quedarse de brazos cruzados. Además, tomó una drástica decisión con respecto a los futbolistas convocados del Rebaño.

Publicidad

“Los acuerdos son válidos solamente cuando todas las partes los respetan. Le instruí a la Dirección Deportiva que nuestros jugadores se reporten mañana en las instalaciones del club”, escribió Vergara en su cuenta oficial de X. El mensaje se volvió viral en cuestión de minutos y abrió un enorme debate.

El mensaje de Vergara generó repercusión

Tras este duro mensaje, seguramente otros clubes también puedan romper el silencio en las próximas horas y exigir el regreso de sus futbolistas para la Liguilla, entendiendo que todos tienen que estar en igualdad de condiciones a pesar de que es otra competición.

Publicidad

En sintesis