Toluca y Los Ángeles FC se llevarán todas las luces de la agenda deportiva de esta noche de miércoles, cuando se enfrenten en un partidazo en el Estadio Nemesio Diez. Mexicanos y estadounidenses se medirán por la revancha de la semifinal de la Concachampions 2026, donde uno quedará eliminado y el otro avanzará al duelo por el título continental.
¿Cómo quedó la ida de semifinal de Concachampions 2026 entre Toluca y LAFC?
En la apertura de esta llave, Los Ángeles FC venció por 2-1 a Toluca, en el encuentro llevado a cabo en el BMO Stadium, la casa de los ‘Boys in Gold’. Timothy Tillman puso el primero para el local, Jesús Angulo lo igualó para la visita, y Nkosi Tafari anotó el gol del triunfo para los de California. Todo por definirse en territorio mexicano.
¿Cuándo juegan Toluca vs. LAFC la vuelta de semifinal de Concachampions 2026?
El partido Toluca vs. Los Ángeles FC tendrá lugar HOY miércoles 6 de mayo, en el Estadio Nemesio Diez, por la revancha de semifinales de CONCACAF Champions Cup 2026. El encuentro internacional está programado oficialmente para dar comienzo a partir de las 19.30 horas del Centro de México (18.30 horas de California, Estados Unidos).
Toluca no hizo pie en la ida y va por la voltereta [Foto: Getty]
¿Dónde ver EN VIVO Toluca vs. LAFC por la revancha de Concachampions 2026?
El juego de vuelta de la segunda semifinal del certamen no se podrá seguir por televisión en México, ya que ninguno de los canales disponibles pasará el partido. Ni las señales de TV abierta ni las de cable cuentan con los derechos para transmitir el compromiso decisivo de esta noche entre Toluca y Los Ángeles FC.
La única pantalla que transmitirá en vivo y en directo el partido de este miércoles desde el Estadio Nemesio Diez será la plataforma FOX One. El portal online perteneciente a la cadena tiene el monopolio de los derechos del cotejo. Por ello, para enterarte de todo lo que ocurra en el encuentro, podrás seguir el minuto a minuto en la cobertura de Bolavip.