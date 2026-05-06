Bienvenidos seguidores de Bolavip México, los invitamos a seguir el minuto del juego entre Toluca y Los Ángeles FC , por el encuentro de vuelta de la segunda semifinal de la CONCACAF Champions Cup 2026. ¡Todo listo para un partidazo!

Esta noche, los 'Diablos Rojos' buscarán dar vuelta el 1-2 de la ida de la semifinal de esta Concachampions 2026. Contemplando que está vigente la regla del 'gol de visitante', deberá evitar encajar ante LAFC e intentar ser eficaz en ataque. ¿Lo lograrán?

Juan Gabriel Calderón Pérez , de Costa Rica, será el árbitro principal del encuentro de hoy, en reemplazo de Walter López (iba a ser él pero se bajó por duelo familiar). Selvin Antonio Brown Chavarría, de Costa Rica, será el juez encargado del VAR en Toluca-LAFC.

En México , el partido se podrá seguir únicamente por la plataforma online FOX One , ya que no será transmitido por televisión. En Estados Unidos, en cambio, tendrá múltiples pantallas: TUDN, FOX Sports 1, FOX Sports 2, UniMás, Fubo Sports, ViX Premium y CONCACAF Go.

La casa del Toluca se alista para una noche de fiesta: se prepara un recibimiento caliente y con un marco hostil pero respetuoso para los rivales. La visita de una estrella como Heung-Min Son le da un condimento extra a la jornada. El campo, en perfectas condiciones para el juego.

Estas son las alternativas del local y la visita para utilizar en el encuentro:

Si bien el capitán y el subcapitán escarlatas habían recibido un permiso especial para jugar la revancha, la Federación Mexicana impidió que los seleccionados disputen el partido ante Los Ángeles FC. Ambos debieron quedarse en la concentración del 'Tri' y desde allí verán el juego.

Se palpitan los momentos previos al arranque y estalla La Bombonera con una enérgica bienvenida y las gradas se vienen abajo: Toluca y Los Ángeles FC ya están en el campo para disputar la definición de la semifinal de Concachampions. ¡A instantes del arranque de una cita imperdible!

Sigue aquí y al instante todas las acciones del juego de esta noche por la vuelta de semifinales de CONCACAF.

Toluca y Los Ángeles FC se llevarán todas las luces de la agenda deportiva de esta noche de miércoles, cuando se enfrenten en un partidazo en el Estadio Nemesio Diez. Mexicanos y estadounidenses se medirán por la revancha de la semifinal de la Concachampions 2026, donde uno quedará eliminado y el otro avanzará al duelo por el título continental.

¿Cómo quedó la ida de semifinal de Concachampions 2026 entre Toluca y LAFC?

En la apertura de esta llave, Los Ángeles FC venció por 2-1 a Toluca, en el encuentro llevado a cabo en el BMO Stadium, la casa de los ‘Boys in Gold’. Timothy Tillman puso el primero para el local, Jesús Angulo lo igualó para la visita, y Nkosi Tafari anotó el gol del triunfo para los de California. Todo por definirse en territorio mexicano.

¿Cuándo juegan Toluca vs. LAFC la vuelta de semifinal de Concachampions 2026?

El partido Toluca vs. Los Ángeles FC tendrá lugar HOY miércoles 6 de mayo, en el Estadio Nemesio Diez, por la revancha de semifinales de CONCACAF Champions Cup 2026. El encuentro internacional está programado oficialmente para dar comienzo a partir de las 19.30 horas del Centro de México (18.30 horas de California, Estados Unidos).

Toluca no hizo pie en la ida y va por la voltereta [Foto: Getty]

¿Dónde ver EN VIVO Toluca vs. LAFC por la revancha de Concachampions 2026?

El juego de vuelta de la segunda semifinal del certamen no se podrá seguir por televisión en México, ya que ninguno de los canales disponibles pasará el partido. Ni las señales de TV abierta ni las de cable cuentan con los derechos para transmitir el compromiso decisivo de esta noche entre Toluca y Los Ángeles FC.

La única pantalla que transmitirá en vivo y en directo el partido de este miércoles desde el Estadio Nemesio Diez será la plataforma FOX One. El portal online perteneciente a la cadena tiene el monopolio de los derechos del cotejo. Por ello, para enterarte de todo lo que ocurra en el encuentro, podrás seguir el minuto a minuto en la cobertura de Bolavip.