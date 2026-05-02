En el marco de la Ida de los Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX, Chivas cayó derrotado por 3-1 en condición de visitante ante Tigres UANL en el Estadio Universitario de San Nicolás de los Garza y deberá remontar la serie en su casa.

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Tras el duelo, y tras las enorme de decepción de haber recibido tres goles, la afición del Rebaño Sagrado se expresó en redes sociales apuntando contra el gran culpable de la derrota. Los seguidores estallaron contra alguien que no está en el campo del juego.

A diferencia de lo que podría esperarse, los fanáticos del cuadro de Guadalajara no señalaron a los jugadores o Gabriel Milito, sino que contra Amaury Vergara, presidente de la institución rojiblanca. Muchos mensajes con reclamos por lo sucedido en los últmos días.

¡Confianza total en este equipo! 🫂



Faltan 90’ en la Fortaleza Rojiblanca en los que tu y yo vamos a alentar hasta el silbatazo final. Este equipo JAMÁS dejará de luchar 🔴⚪️



¡NOS VEMOS EN EL @ESTADIOAKRON! 🔜🏟️ pic.twitter.com/hzrnVs3MRy — CHIVAS (@Chivas) May 3, 2026

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Y es que Chivas perdió varios futbolistas a petición de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana. La intención del cuerpo técnico es que en estos días los seleccionados se entrenan para seguir preparándose para el Mundial 2026, dejando a varios clubes que están en la Liguilla sin jugadores importantes.

En el caso de Chivas, puntualmente, quedó sin la mitad del equipo titular, muchos de ellos claves para el funcionamiento del equipo a cargo del estratega argentino. Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González no estuvieron presentes y el equipo lo sintió.

La afición explotó contra Amaury Vergara tras la derrota de Chivas

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¿Cuándo juega Chivas ante Tigres UANL por la Vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026?

El compromiso de Vuelta por los Cuartos de Final de la Liguilla del torneo de la Primera División de México entre Chivas y Tigres UANL será el próximo sábado 9 de mayo desde las 19.07 horas (Ciudad de México) en el Estadio Akron de la ciudad de Guadalajara.

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En síntesis