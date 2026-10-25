El DT de los 'Diablos Rojos' sumaría una revelación de cara a la recta decisiva de la campaña. Los detalles.

Cuando todo parecía venir bien en el segundo semestre, más tras el título de Leagues Cup, Toluca se sumergió en una impensada crisis futbolística que le cuesta salir. Los ‘Diablos Rojos’ han ingresado en un dominó de partidos donde no mantiene una regularidad en el juego pero sobre todo no consigue sumar triunfos.

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En este tramo de la temporada, el conjunto escarlata ya acumula siete partidos seguidos sin lograr la victoria, con cuatro empates y tres derrotas en ese período. La última victoria del Toluca fue hace más de un mes, ante el Puebla. Luego, no pudo vencer a Santos, Cruz Azul, Rayados, Tigres, Atlético San Luis, Xolos y León.

Ahora bien, en medio de este trajín de juegos consecutivos sin ganar, Antonio Mohamed habría encontrado una solución para escapar y sacar a flote a su equipo. El ‘Turco’ ha sufrido últimamente la falta de recambio en la plantilla, que le permita tener alternativas que ingresen y cambien los encuentros a favor del Toluca.

Según la información del periodista escarlata Andrés González, Oswaldo Virgen, de gran momento en la Sub-21, regresaría a la convocatoria por Liga MX. El delantero de 21 años del Toluca, que se fogueó mientras Paulinho y Viñas competían en el primer equipo, volvería a ser considerado. Por su versatilidad y dinámica puede moverse por todo el ataque.

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El joven atacante formado en las fuerzas básicas de los Diablos Rojos suma 7 goles en sus últimas 4 presentaciones en la segunda categoría, con tres dobletes al hilo. La Sub-21 ya le ‘queda chica’ y está listo para que Antonio Mohamed pueda usarlo, sabiendo lo poco que le han dado futbolistas del plantel profesional como Pável Pérez.

Virgen disfruta su grandioso presente [Foto: Toluca FC]

Oswaldo Virgen sólo jugó en uno de los últimos diez partidos del primer equipo del Toluca, y donde apenas ingresó a los 89′. En los otros nueve restantes no fue contemplado. De hecho, la última vez que fue titular en Primera marcó un gol, en la que fue aquella goleada apabullante sobre los Bravos de Juárez en el mes de agosto.

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De esta manera, la joya está al acecho para ayudar al equipo y servir de opción de revulsivo cuando Toluca no le encuentra la vuelta a los partidos. En este Apertura 2026, el recambio de “experiencia” del cuadro choricero no le ha traído resultados. Por ello, la fórmula podría estar en la juventud, que tanto le ha dado a esta institución.