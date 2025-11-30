Es tendencia:
Antonio Mohamed dio detalles de la lesión de Alexis Vega tras el pase de Toluca a la semifinal

Alexis Vega no estuvo presente en los cuartos de final y Antonio Mohamed comentó cómo se encuentra el delantero.

Por Patricio Hechem

Antonio Mohamed habló de Alexis Vega
© Getty ImagesAntonio Mohamed habló de Alexis Vega

Toluca empató 0-0 con FC Juárez este sábado y se clasificó a la semifinal de la Liga MX. Los Diablos Rojos habían ganado por 2-1 en el primer partido de los cuartos de final, por lo tanto tenían que perder al menos por 2-0 para quedar eliminados.

De esta manera, el equipo de Antonio Mohamed sigue con vida con la idea de cumplir con el objetivo del bicampeonato. Alexis Vega, una de las figuras de Toluca, no pudo estar presente en ninguno de los dos partidos frente a FC Juárez y su situación preocupa en la afición escarlata.

Alexis Vega sufrió un desgarro de segundo grado en el isquiotibial a fines de octubre en un juego ante Pachuca del Apertura 2025. Y, si bien se creía que el delantero ya se había recuperado para los cuartos de final, la estrella de Toluca no sumó minutos.

Luego de la clasificación ante Juárez, Antonio Mohamed dio detalles de la situación del delantero: “Alexis no está al 100 por ciento, no lo vamos a arriesgar y esperemos que esté al 100 para ponerlo“, comentó el entrenador argentino en conferencia de prensa.

Alexis Vega en el campo pero sin poder jugar (Getty Images)

Los Diablos Rojos no tuvieron muchos problemas para eliminar a Juárez, pero Toluca tendrá un rival más complicado en semifinales (aún por confirmar) y necesitará de Alexis Vega para avanzar a la final. Eso sí, el club escarlata cuenta con que definirá de local.

“Acá para nosotros es una fortaleza la cancha, conocemos el césped y su velocidad, no que decir de la afición que nos apoya de principio a fin. Esperamos rival y esperemos en ocho días estar de vuelta ya con el pase a la final”, sentenció Antonio Mohamed en busca del bicampeonato.

En síntesis

  • Toluca clasificó a semifinales tras empatar 0-0 con FC Juárez y espera por su rival.
  • Alexis Vega sufrió un desgarro de segundo grado en el isquiotibial a fines de octubre.
  • Antonio Mohamed confirmó que no arriesgará a Alexis Vega si no está al 100%.
