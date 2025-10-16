Toluca logró poner fin a una larga sequía de títulos en el futbol mexicano bajo la conducción de Antonio Mohamed. El técnico argentino llegó con hambre de gloria y le devolvió la ilusión a toda la afición escarlata.

Los Diablos Rojos se consagraron campeones del Torneo Clausura 2025 tras vencer al América en la final, y no se detuvieron ahí: más tarde levantaron el Campeón de Campeones nuevamente ante las Águilas, y coronaron el año con la Campeones Cup frente a Los Ángeles Galaxy.

Tanto Mohamed como sus jugadores dejaron claro que no piensan conformarse con lo conseguido. Su nuevo desafío es el bicampeonato, y hasta ahora lo vienen sosteniendo con hechos, ya que lideran en solitario el Apertura 2025 y apuntan a llegar con todo a la liguilla para seguir agrandando su historia.

Antonio Mohamed, entrenador de Toluca (Getty Images)

La afición de Toluca está encantada con el trabajo del “Turco” y sueña con que permanezca muchos años más al frente del equipo. Sin embargo, en las últimas horas el propio entrenador encendió las alarmas con unas declaraciones sobre su futuro.

Las palabras de Mohamed que preocupan a Toluca

“Estoy muy tranquilo, muy contento, disfrutando una etapa hermosa de mi vida. No sé si será la última, el último vagón de mi carrera como entrenador. Llevo 24 años dirigiendo y ahora comparto esta experiencia con mi hijo, que tiene 25, lo cual es espectacular. Todo esto, sumado al éxito que estamos viviendo con el equipo, completa un momento muy feliz para mí”, expresó Mohamed.

Luego, añadió: “Si haces la cuenta, este podría ser mi último tramo. Tengo 55 años, no soy tan joven, y estar detrás del estrés de cada partido es muy demandante”.

Y para cerrar, comentó: “Después de entrenar hay que dormir la siesta, porque si estás todo el día encima de los jugadores te baja la energía. Y después de un partido, ni hablar: el domingo estás peor que ellos”.