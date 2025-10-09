Es tendencia:
¡Todo un líder! El mensaje de Alexis Vega a un joven que cortaron en las fuerzas básicas de Toluca

El futbolista mexicano envió sentido mensaje a un joven jugador que fue cortado de las fuerzas básicas de los Diablos Rojos.

Por Agustín Zabaleta

Alexis Vega envió sentido mensaje a un joven futbolista cortado de las fuerzas básicas de Toluca
© Getty ImagesAlexis Vega envió sentido mensaje a un joven futbolista cortado de las fuerzas básicas de Toluca

Con el correr de los meses, no caben dudas que Alexis Vega se ha transformado en todo un referente de Toluca por sus presentaciones con el primer equipo. Tras ser campeón del Clausura 2025, su nombre tiene otro peso en la institución escarlata.

Recibiendo el cariño de la afición, es ahora el propio jugador quien lanzó un mensaje a un joven jugador de las fuerzas básicas del cuadro rojo. Esto se dio un posteo de TikTok, donde el joven jugador Carlos González, siendo solo un niño, se despidió del club tras ser cortado en las fuerzas básicas.

Así fue el mensaje que le dejó en un comentario del posteo: “¡Ánimo, crack, suele pasar mucho en el proceso! Sigue trabajando fuerte y que nunca se te quiten las ganas de seguir luchando por tus sueños, porque se cumplen tarde que temprano“.

Parte del mensaje de joven jugador fue el siguiente: “Hoy me toca cerrar una etapa muy importante en mi vida. Después de una GRAN temporada me dieron de baja del club de mis amores club Toluca, a pesar de que fui titular indiscutible de 27, jugué 25 en el primer equipo y el segundo jugador con más minutos jugados en toda la plantilla, incluso jugando en una posición que no era la mía“.

¿Por qué Alexis Vega le escribió a Carlos González?

Cabe mencionar que los dos jugadores se conocían previamente, incluso existen fotos de González con Vega y otros futbolistas del primer equipo. Fue parte de un video viral en el que apareció junto a un par de jóvenes más para bailar junto a Alexis Vega. 

Por otro lado, el niño agregó para cerrar tras varios agradecimientos: “La vida da muchas vueltas, y sé que nos volveremos a encontrar en el camino. Sé que me siguieron por el baile con Alexis Vega y estar en Toluca, pero los invito a seguir este proceso conmigo

agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
