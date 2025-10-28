Toluca sigue siendo uno de los mejores equipos del futbol mexicano en la actualidad y lo ha demostrado a lo largo del 2025. En el Apertura 2025, después de 15 jornadas, es líder en soledad y depende de sí mismo para cerrar la primera fase de la mejor manera.

Sin embargo, la seguidilla de partidos han complicado a los Diablos Rojos que dejaron puntos en el camino en las últimas dos jornadas tras igualar ante Xolos de Tijuana y Pachuca que le permitieron a sus principales perseguidores achicar la distancia de puntos.

Los resultados fueron lo de menos para Toluca ya que la pésima noticia que recibieron durante el fin de semana fue la lesión de una de sus grandes figuras, Alexis Vega, quién tuvo que salir reemplazado en el último partido por problemas musculares.

El atacante mexicano sufrió una lesión de grado II en los isquiotibiales y es baja para lo que resta de la primera fase del Apertura. No estará ante Atlas ni tampoco frente a América, y habrá que ver como se recupera para el comienzo de la Liguilla.

Tras confirmarse la peor noticia sobre el delantero fue Christian ”Chaco” Giménez, ex jugador y entrenador argentino, que criticó a Antonio Mohamed por la decisión de poner a Vega en un partido que no era definitorio y que ahora podría costarle caro.

Las declaraciones de Giménez

El actual panelista de Fox Sports, no se guardó nada y apuntó contra el DT de los Diablos Rojos con estas declaraciones: “Perdón que me meta contigo, Turco, pero ¿para qué arriesgaste a Alexis Vega?”, se preguntó.

¿Qué había dicho Mohamed sobre Alexis Vega?

“Alexis calentó, pensábamos que no iba a jugar. Él, de la cancha sintética, venía lastimado de la rodilla, sacó líquido y, por proteger la pierna, tuvo un tema muscular. Así que lo vamos a tener fuera lo que queda del torneo, pero ya esperemos esté bien para la Liguilla”, reveló.

