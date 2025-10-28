Es tendencia:
¿Por qué Cruz Azul vs. Pumas no se jugará en el Estadio Olímpico Universitario?

El encuentro entre La Máquina Celeste y los universitarios, no se disputará en el CU y ya hay estadio elegido para la última jornada del Apertura.

Por Ramiro Canessa

Cruz Azul no se medirá ante Pumas en el CU.
© Getty ImagesCruz Azul no se medirá ante Pumas en el CU.

Cruz Azul no tiene casa propia y tiene un acuerdo con la UNAM para hacer de local en el estadio de Pumas. La Máquina Celeste ya se ha adueñado del mismo y hasta ha superado a los felinos, consiguiendo un récord de partidos al hilo sin perder.

Este fin de semana, ambos disputarán la jornada 16 del Torneo Apertura 2025 y luego se verán las caras en la última jornada. Cruz Azul con el objetivo de terminar lo más arriba posible en la tabla de posiciones, mientras que Pumas buscará entrar en el Play-In.

Ambos equipos viven dos realidades muy distintas pero no habrá favorito para ese encuentro ya que son dos grandes de México que seguramente jueguen de igual a igual y será un gran espectáculo para cerrar la primera fase del torneo mexicano.

Ya está confirmado que los dirigidos por Nicolás Larcamón no jugarán de local en el CU ante el equipo de Efraín Juárez. Deberán mudarse de casa y todos los caminos apuntan a que lo harán en la casa de Puebla que es el Estadio Cuauhtémoc.

¿Cuál es el motivo del cambio de estadio?

Según informaron en La Afición, los altos mandos del equipo cementero y los encargados del recinto que albergó dos copas del mundo ya estamparon su firma en el documento que formaliza el convenio, aunque todavía no ha sido informado públicamente.

Esta medida es por el pacto de alquiler que prohíbe a Cruz Azul de actuar como anfitrión en el Estadio Olímpico Universitario, propiedad de la UNAM, en las ocasiones en que el oponente sea el mismo conjunto auriazul.

En síntesis

  • Cruz Azul tiene prohibido actuar como anfitrión ante Pumas en el Estadio Olímpico Universitario.
  • La restricción es parte del pacto de alquiler del estadio, propiedad de la UNAM.
  • Debido a esta prohibición, Cruz Azul jugará contra Pumas en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.
ramiro canessa
Ramiro Canessa
