La actual gestión deportiva del Toluca FC ha tenido una serie de aciertos que han vuelto a poner a la institución en los primeros planos. Sin embargo, más allá de que ‘lo visible’ son los tres títulos conseguidos, el liderato el tabla del torneo actual y la plantilla competitiva que tiene el equipo, también hubo movimientos estratégicos donde las autoridades han dado en la tecla.

Uno de los mejores negocios realizados por la directiva ha sido, distintivamente, el traspaso récord de Leo Fernández a Peñarol: los ‘Diablos Rojos’ embolsaron por aquel momento ¡7 millones de dólares! por un futbolista que tuvo vidriera en el exterior y que no iba a ser utilizado en el equipo, teniendo una ganancia económica clave que le permitió construir todo lo que vino después.

Ahora bien, luego de esa fortuna que el conjunto escarlata embolsó por el enganche, el jugador uruguayo podría ‘volver a hacer rico’ al club mexicano. Esto tiene que ver con una posible transferencia del mediocampista ofensivo, que podría llevarse a cabo en las próximas semanas y dejando un considerable rédito financiero para las arcas del Toluca.

Leo Fernández duraría poco en Peñarol [Foto: Getty}

En estos días, en la prensa uruguaya se volvió a tocar con mayor seriedad la posibilidad de que el “10” sea vendido al futbol de Arabia Saudita. Ya en el mercado de fichajes de mitad de año, Leo Fernández había recibido sondeos de clubes de Medio Oriente por sus grandiosos rendimientos en Peñarol, pero no se formalizó en una operación como podría hacerse en diciembre.

¿Por qué toma tanta relevancia esta cuestión? Es que Ignacio Ruglio, presidente del equipo charrúa, reveló que ‘existe una cláusula exclusiva para esa liga asiática’ en el contrato de Leo Fernández, y que sólo puede ser ejecutada por Jorge Mendes, sí, el mismo agente que supo representar a futbolistas del más alto nivel como el portugués Cristiano Ronaldo.

Esta cláusula que puede ser para emigrar a cualquiera de los equipos árabes, es de 12 millones de dólares, por lo que para Peñarol ya sería conveniente por haberlo fichado por siete. Sin embargo, el ‘Manya’ no sería el único ‘ganador’ de una transacción de estas condiciones: Toluca conserva el 20% del pase y se llevaría buena parte de las ganancias de una operación como tal.

Bajo estas circunstancias, de producirse una transferencia de Leo Fernández Arabia Saudita en esas cifras, los ‘Diablos Rojos’ recibirían una suma cercana a los ¡2.5 millones de dólares!, que sumado a lo que ya recaudaron por la venta inicial de su ficha a Peñarol a principios del 2025, cerrarían el negocio de la salida del enganche en casi diez millones. De cualquier manera, la institución de la Liga MX saldrá airoso con el giro del futuro de su ex activo.