En Toluca aún siguen celebrando el título del Clausura 2025 obtenido ante América hace apenas algunos meses, y también el Campeón de Campeones 2025 obtenido también ante el mismo rival. Tras 15 años, la institución escarlata volvió a sonreír.

Ahora, la intención es ir por el bicampeonato, algo que para conseguirlo primero deberá clasificar a la Liguilla. Sin embargo, pese a que la mira está 100% enfocada a poder ser competitivo en el Apertura 2025, una noticia desde Estados Unidos enciente las alarmas.

Y es que Santiago San Román, director deportivo de los Diablos Rojos, está en la mira del DC United de la MLS acorde a la información de Marca ya que quiere copiar el proyecto deportivo del campeón de la Liga MX y entienden que no hay nadie mejor en este momento que él para que el conjunto de la capital norteamericana vuelva a competir.

Cabe recordar que San Román llegó a la dirección deportiva del conjunto escarlata en 2022 y los resultados lo han puesto en la mira del cuadro estadounidense. Además, para muchos dentro del mundo de la Liga MX, es uno de los directivos más destacados.

Previo a tomar la dirección deportiva del equipo rojo estuvo con Necaxa y desde que asumió ese rol con los Diablos Rojos, se encargó de armar una reestructuración en la que contrató a futbolistas como Paulinho, clave en la obtención del título del Clausura, y desde luego al DT Antonio Mohamed.

¿Cómo es la actualidad del DC United?

El cuadro de Washington DC lleva una sequía en la MLS de 21 años, puesto que la última vez que ganó el título fue en 2004. En la presente temporada está en el penúltimo lugar de la Conferencia Este con solo 5 partidos ganados en 30 disputados, por lo que tiene mucho trabajo por hacer si San Román decide irse.