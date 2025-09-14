Es tendencia:
logotipo del encabezado
Toluca

La advertencia de Antonio Mohamed a sus jugadores luego de la victoria de Toluca ante Puebla

Los Diablos Rojos vencieron a La Franja este sábado. Sin embargo, Antonio Mohamed no quedó conforme con un aspecto en particular.

Por Patricio Hechem

Antonio Mohamed, el entrenador de Toluca
© JAM MediaAntonio Mohamed, el entrenador de Toluca

Toluca le ganó por 3-1 a Club Puebla este sábado y el vigente campeón de la Liga MX consiguió su segunda victoria consecutiva del torneo. Con estos tres puntos que sumó, el equipo de Antonio Mohamed se colocó en el top4 de la tabla de posiciones.

Todavía falta que se disputen nueve jornadas para que finalice la fase regular del Apertura 2025 y Toluca hará lo posible para defender su corona. A pesar de la alegría que le dio el triunfo frente a Club Puebla, Antonio Mohamed manifestó que hay aspectos para corregir.

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga MX tras las victorias de Chivas y Cruz Azul

ver también

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga MX tras las victorias de Chivas y Cruz Azul

El entrenador de los Diablos Rojos puntualizó en la ineficacia y los goles errados: “Hacía mucho no jugamos en casa, creo que sí hay cosas para mejorar. Lo que el torneo pasado era contundencia, hoy estamos echando muchos tiros afuera; nos está costando hacer goles“, dijo en conferencia de prensa.

Publicidad

Igual hicimos tres goles, pero creo que en otros momentos el partido lo teníamos resuelto mucho antes“, agregó Antonio Mohamed. Cabe destacar que Paulinho, el goleador de Toluca, no jugó el partido por molestias y además el técnico explicó que el bloque defensivo de Puebla les complicó las cosas.

Toluca le ganó a Club Puebla en la Liga MX (Getty Images)

Toluca le ganó a Club Puebla en la Liga MX (Getty Images)

“Nos enfrentamos con un bloque muy bajo del rival. Movimos mucho la pelota aunque a mi gusto nos faltó un poco más de profundidad, pero igual hicimos 27 tiros. Lo importante es que se ganó, que no es fácil ganar. Las sensaciones son buenas pero pueden ser mejores”, sentenció el Turco Mohamed.

Publicidad

¿Cuándo vuelve a jugar Toluca?

Después de la victoria por 3-1 ante Club Puebla, ahora Toluca se preparará durante la semana para enfrentar el próximo sábado 20 de septiembre a Chivas por la novena jornada del Apertura 2025. El Rebaño Sagrado viene de ganar el Clásico Nacional y los Diablos Rojos se encontrarán con un rival con la moral alta.

patricio hechem
Patricio Hechem
Lee también
La afición de América explotó tras la derrota ante Chivas: "Una vergüenza monumental"
América

La afición de América explotó tras la derrota ante Chivas: "Una vergüenza monumental"

Liga MX: las posiciones del Torneo Apertura 2025 tras los juegos del sábado
Liga MX

Liga MX: las posiciones del Torneo Apertura 2025 tras los juegos del sábado

¿Por qué no juega Paulinho en Toluca vs. Puebla?
Liga MX

¿Por qué no juega Paulinho en Toluca vs. Puebla?

Las alineaciones de Querétaro vs. Rayados por la Jornada 8 del Apertura 2025
Liga MX

Las alineaciones de Querétaro vs. Rayados por la Jornada 8 del Apertura 2025

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo