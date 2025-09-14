Toluca le ganó por 3-1 a Club Puebla este sábado y el vigente campeón de la Liga MX consiguió su segunda victoria consecutiva del torneo. Con estos tres puntos que sumó, el equipo de Antonio Mohamed se colocó en el top4 de la tabla de posiciones.

Todavía falta que se disputen nueve jornadas para que finalice la fase regular del Apertura 2025 y Toluca hará lo posible para defender su corona. A pesar de la alegría que le dio el triunfo frente a Club Puebla, Antonio Mohamed manifestó que hay aspectos para corregir.

ver también Así quedó la tabla de posiciones de la Liga MX tras las victorias de Chivas y Cruz Azul

El entrenador de los Diablos Rojos puntualizó en la ineficacia y los goles errados: “Hacía mucho no jugamos en casa, creo que sí hay cosas para mejorar. Lo que el torneo pasado era contundencia, hoy estamos echando muchos tiros afuera; nos está costando hacer goles“, dijo en conferencia de prensa.

Publicidad

Publicidad

“Igual hicimos tres goles, pero creo que en otros momentos el partido lo teníamos resuelto mucho antes“, agregó Antonio Mohamed. Cabe destacar que Paulinho, el goleador de Toluca, no jugó el partido por molestias y además el técnico explicó que el bloque defensivo de Puebla les complicó las cosas.

Toluca le ganó a Club Puebla en la Liga MX (Getty Images)

“Nos enfrentamos con un bloque muy bajo del rival. Movimos mucho la pelota aunque a mi gusto nos faltó un poco más de profundidad, pero igual hicimos 27 tiros. Lo importante es que se ganó, que no es fácil ganar. Las sensaciones son buenas pero pueden ser mejores”, sentenció el Turco Mohamed.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo vuelve a jugar Toluca?

Después de la victoria por 3-1 ante Club Puebla, ahora Toluca se preparará durante la semana para enfrentar el próximo sábado 20 de septiembre a Chivas por la novena jornada del Apertura 2025. El Rebaño Sagrado viene de ganar el Clásico Nacional y los Diablos Rojos se encontrarán con un rival con la moral alta.