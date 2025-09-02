Mientras que en los compromisos del torneo doméstico la vorágine del campeonato y el calendario no lo permiten, las jornadas de selecciones brindan la posibilidad de poder escuchar a los protagonistas, que quizás en el partido tras partido con sus equipos no cuentan con suficiente tiempo para platicar públicamente con la prensa.

Esto sucedió este martes con una de las palabras más buscadas, la de Marcel Ruiz, que rompió el silencio luego de un mercado muy agitado donde estuvo a un paso de salir al futbol europeo pero finalmente se quedó en México. ¿Fue realmente así? El volante fue consultado al respecto y conversó en plena concentración con la Selección Mexicana.

El talentoso volante de los ‘Diablos Rojos’ confirmó que seguirá en Toluca hasta la Copa del Mundo, por un año más, para mantener esa vidriera y ese ritmo futbolístico necesario para seguir en el radar del cuerpo técnico del ‘Tri’. Su máxima meta hoy es ir al Mundial 2026 y entiende que no hay mejor lugar para llegar que quedándose en el club.

Marcel platicó sobre lo sucedido con el pase a Europa [Foto: Getty]

“Mi cabeza está aquí en la Selección y en Toluca, que es lo que es certero. Siempre lo he dicho que estoy contento ahí en Toluca y todavía más contento de estar acá representando a mi país, entonces seguir aprovechando las oportunidades cuando se brinde y nada más seguir dando lo mejor de mí para seguir generando oportunidades, seguir ganándome convocatorias y esperamos que pueda llegar al Mundial“, expresó Marcel en rueda de prensa, a la espera de los próximos amistosos del ‘Tri’ en Fecha FIFA.

Por otra parte, Marcel afirmó que sí la intención es dejar México definitivamente luego del certamen de mitad del año próximo para irse a jugar al Viejo Continente. “¿Ir a Europa después del Mundial? Sí, es algo que me gustaría, siempre lo he dicho, ahora no se dio pero si se da la oportunidad claro que lo haré“, ratificó sin atenuantes el pivote del Toluca, que sabe que con Antonio Mohamed tiene la titularidad asegurada.

Respecto a los juegos de la Selección Mexicana ante los oponentes asiáticos, el mediocentro explicó lo que esperan de estos encuentros: “Yo creo que seguir probándonos, ver dónde estamos parados y contra rivales de mucha calidad. Creo que van a ser equipos muy dinámicos, que nos van a exigir de una forma diferente a lo que fue la Copa Oro; entonces ver justo en qué lugar estamos y qué tan preparados estamos para enfrentar a este tipo de rivales en el Mundial. Tenemos muy claro todos que el objetivo es ganar los dos partidos y a partir de ahí seguir sumando para el Mundial que es el final de todo esto”.

Por último, Ruiz aseguró no estar nervioso por la definición de los integrantes de la lista del Mundial desde estos amistosos en adelante, y admitió que lo tomará con calma y felicidad. “No creo que aumente la presión, al contrario, a medida que más se acerque más se disfruta, estamos más cerca de lo que es el sueño de todos que es disputar una Copa del Mundo, más en tu país, entonces más que presión es una alegría”, sentenció el joven Marcel, a quien se lo escucha con mucha madurez cada vez que le toca platicar abiertamente.

