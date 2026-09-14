Polémica en Pumas con Pedro Vite por no respetar el protocolo del himno de México

El mediocampista ecuatoriano fue criticado por su accionar en la previa del encuentro ante Chivas en el Estadio Akron.

Pumas sufrió un duro revés al caer por 3-0 contra Chivas, en el Estadio Akron de Guadalajara, en el marco de la Jornada 8 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Uno de los jugadores más criticados del equipo Felino fue Pedro Vite, pero no por lo hecho durante los 90 minutos, sino por lo que sucedió en la previa.

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Puntualmente, la cámara de un aficionado captó una extraña actitud del mediocampista ecuatoriano durante el himno mexicano. A diferencia del resto de los 21 futbolistas que se encontraban en el campo, Vite decidió no seguir el protocolo y se paró de costado.

Pedro Vite, futbolista ecuatoriano, se volteó en el Himno Nacional Mexicano en el Chivas vs Pumas 😳 pic.twitter.com/fpGhozuYUj — AS México (@ASMexico) September 14, 2026

Esto llamó la atención y le valió críticas a Pedro Vite en redes sociales. Si bien no se trata de un jugador mexicano, lo cierto es que la gran mayoría de futbolistas que conformaron la alineación de Pumas tampoco lo eran. De hecho, solo cuatro eran nacidos en México y todos -menos Vite- respetaron el protocolo.

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Pumas sigue afuera de la zona de clasificación

Si bien el conjunto Felino había cortado la mala racha en la jornada anterior contra León, este domingo sufrió una dura derrota frente a Chivas y terminó la fecha en el puesto 10. Aunque todavía hay margen, lo cierto es que el inicio de temporada de Pumas no está siendo para nada alentador bajo la conducción de Esteban Solari.

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