Los partidos de la Selección son seguidos por todos a lo largo y ancho del país, pero eso no impide a los directivos de cada equipo seguir trabajando para sus clubes. De hecho, en Toluca acaban de cerrar de palabra un fichaje en pleno juego de México, cuando todos los aficionados tenían sus ojos pegados al televisor para este partido.

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Incluso, miembros de la junta de los ‘Diablos Rojos’ se hicieron presentes en el Estadio Azteca para ver el juego ante República Checa. Sin embargo, al mismo tiempo, autoridades escarlatas avanzaron en la contratación del segundo refuerzo de cara al comienzo del Apertura 2026. Nadie en el ‘Infierno’ deja de trabajar un segundo para el proyecto.

La primer incorporación que Toluca realizó en este mercado de verano ha sido Víctor Guzmán, proveniente del Pachuca. En esta oportundidad, el equipo choricero se ha adelantado y apalabrado a Érick Gutiérrez, mediocampista sin lugar en Guadalajara. Así lo ha revelado César Luis Merlo, el periodista número uno en transferencias de futbolistas.

Toluca apalabró a Érick Gutiérrez para el Apertura [Foto: Getty]

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De acuerdo a la información del reportero para AM Deportivo, Toluca se metió en el arreglo que el jugador tenía con Santos Laguna. El futbolista había llegado hace pocos días a un principio de entendimiento con los ‘Guerreros’ para una cesión por un año y con opción de compra. No obstante, esa operación se caería de inmediato ante el interés escarlata.

Según indicó el corresponsal, el propio mediocampista priorizó a Toluca sobre Santos Laguna, poniendo por encima al equipo de Antonio Mohamed a la hora de elegir su siguiente destino. De este modo, tras el visto bueno del ‘Turco’ para el fichaje, solo quedan pequeños detalles para que los ‘Diablos Rojos’ puedan oficializar a su segundo refuerzo de este libro de pases.

Érick Gutiérrez viene de ser marginado por Gabriel Milito en Chivas el último semestre por decisión deportiva: no suma minutos oficiales desde hace seis meses. Su último partido jugado data de diciembre del año pasado, en un duelo entre el Guadalajara y Cruz Azul. En este tiempo estuvo entrenándose apartado junto a un preparador físico, preparándose para su próximo desafío.

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Dentro de la planificación del Toluca, el volante de 31 años llega como una alternativa de recambio y no necesariamente como un titular inmediato. Cabe recordar que Marcel Ruiz no estará a disposición en esta segunda mitad de año, y tras la llegada de Guzmán ahora el club suma otra variante. Por otra parte, seguramente arribarán más futbolistas para reforzar el centro del campo.