Este miércoles, las redes sociales estallaron tras el conocimiento de una noticia de mercado del futbol mexicano: el Club América comenzó a monitorear la situación de Helinho, según reveló Diario Récord. Lo siguen como una alternativa de fichaje, luego de un semestre donde a las ‘Águilas’ les ha costado mucho convertir goles, a diferencia de torneos anteriores donde se le caían de los bolsillos.

Publicidad

Publicidad

De acuerdo al reporte, por el momento solamente se produjo un sondeo al entorno del futbolista, consultando la situación del jugador y sus intenciones a futuro, considerando la falta de minutos que ha sufrido en Toluca. Hasta ahora, no obstante, no ha existido una comunicación formal entre clubes para platicar sobre la posibilidad de abrir negociaciones por una cesión o traspaso.

Ahora bien, muchos se han preguntado qué piensan en el ‘Infierno’ sobre los trascendidos que involucran a su delantero. La postura es clara: no se vende dentro de la Liga MX. En caso de desprenderse de su baluarte, que todavía no ha rendido en forma acorde al dinero que el club invirtió en su contratación, sólo será a un equipo del extranjero. No será negociado internamente en México.

Helinho, un jugador muy querido en la plantilla de Toluca [Foto: Getty]

Publicidad

Publicidad

El América y Toluca tienen como antecedente una transferencia reciente: la de Isaías Violante a las ‘Águilas’. Sin embargo, en el Nemesio Diez consideran que son dos situaciones diferentes, ya que contemplan a Helinho como una de las cinco máximas estrellas que tiene la plantilla escarlata; mientras que Violante era un juvenil con proyección pero que no iba a tener el lugar que él insistía en tener.

De este modo, en caso de que aparezca un pretendiente del exterior (no el América), Toluca exigirá por lo menos una cifra mayor a 15 millones de dólares, como para recuperar lo que gastaron en la compra de su ficha y además tener una ganancia económica, por más mínima que sea. Eso sí, al menos hoy por hoy, el valor de mercado del brasileño está por debajo de esa cifra, por su actualidad futbolística.

ver también ¿Ingreso millonario? Toluca podría recibir dinero por Leo Fernández y una próxima salida de Peñarol

Helinho tiene contrato hasta Diciembre 2028 con Toluca, por lo que todavía tiene cuenta por recorrer para intentar revertir la imagen que la afición tiene de él. Hasta el momento, en los ‘Diablos Rojos’ sólo pudo aportar 6 goles y 4 asistencias en 34 actuaciones, a lo largo de los 1.463 minutos que recibió desde su llegada a la institución. Para los quince millones invertidos, todavía está lejos de las expectativas que lo rodean.

Publicidad

Publicidad