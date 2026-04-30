LAFC dejó al Turco Mohamed al borde de su salida de Toluca: solo sus jugadores pueden evitar su adiós

La máxima ilusión de Toluca en 2026 es conquistar la Concachampions. Los Diablos Rojos desean trasladar el dominio mostrado a nivel nacional al plano internacional, por lo que la dura derrota de este miércoles ante LAFC por la ida de las semifinales por 2-1 puso en peligro el futuro de Antonio Mohamed al frente del banquillo.

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El presente de Mohamed en Toluca: ¿Campeón o renuncia?

La realidad es que Mohamed tiene el futuro en sus manos. El Turco cuenta con vínculo vigente en Toluca hasta finales de año, pero una clausula le permite activar su salida cuando quiera, sin ningún costo extra. En ese sentido, podría decidir dejar el banquillo cuando quisiera si le aparece una oferta convincente.

De todas maneras, existe una condición fundamental para eliminarle todo tipo de dudas de posible renuncia. Si Toluca conquista la Concachampions, eso le garantiza la posibilidad de disputar la Copa Intercontinental a final de año, por lo que un nuevo objetivo grande se añadiría a la lista. La vuelta en el Nemesio Diez la próxima semana será fundamental para mantener vivas las esperanzas de conquistas continentales.

Toluca perdió la ida de la Concachampions ante LAFC. (GETTY IMAGES)

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“Mientras tanto, Cruz Azul, Rayados y Boca Juniors se frotan las manos esperando lanzarle una oferta a Tony para convencerlo de cambiar de aires. Veamos”, reveló el diario Récord en las últimas horas sobre el futuro del Turco.

Se trata de un entrenador que ha conseguido un prestigio importante, sobre todo con sus títulos en México con Rayados de Monterrey, Xolos de Tijuana, América y ahora Toluca, por lo que el hecho de que Boca ponga sus ojos sobre él luce como un argumento bastante justificado para intentar volver a darle trabajo en su país.

En síntesis

Antonio Mohamed tiene contrato vigente con Toluca hasta finales del año 2026 .

tiene contrato vigente con Toluca hasta finales del año . El Toluca perdió 2-1 ante LAFC en la ida de semifinales de Concachampions .

perdió 2-1 ante LAFC en la ida de semifinales de . Una cláusula permite a Mohamed salir del club sin costo ante otras ofertas.