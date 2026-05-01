México ha sido siempre uno de los mayores exportadores de talento latinoamericano rumbo al futbol europeo. Casos como los de Santi Giménez, Edson Álvarez o Johan Vásquez son solo algunos de los ejemplos de una tendencia que promete seguir por esa línea con nuevas joyas.

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La Horminga González, Gilberto Mora o Erik Lira prometen ser la nueva camada que hará sus maletas para aterrizar en el Viejo Continente, pero a ellos también se poría sumar Elias Montiel, joya de Pachuca que reveló recientemente que Florentino Pérez le confirmó personalmente que lo iba a tener visto.

Esta plática ocurrió luego de la final Mundial de Clubes 2024, partido en el que Real Madrid superó a Pachuca. Montiel fue premiado con el Balón de Bronce -por detrás de Vinicius y Fede Valverde- y fue allí cuando Florentino le tomó de la mano para decirle unas palabras.

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“Me dijo que bien jugado, que le siga echando ganas y que ahí me va a tener visto”, contó el propio Montiel en una entrevista con el diario Récord. Ya pasó bastante desde entonces, pero Montiel todavía sueña con poder ganarse un lugar en la lista de Javier Aguirre para la Copa del Mundo 2026 y hacer un buen papel.

Tras los pasos del Chicharito Hernández

Si bien el fichaje de Elias Montiel por Real Madrid a día de hoy parece improbable, lo cierto es que el mediocampista de Pachuca tiene un lugar distinto en la consideración del equipo blanco y, sobre todo, de su presidente. Por eso, si el oriundo de Tula de Allende vuelve a tener rodaje y logra destacar, podría ser una opción para la plantilla merengue.

El último mexicano que defendió la playera de la Casa Blanca fue Javier Hernández. El Chicharito jugó cedido por el Manchester United durante la temporada 2014-2015 y dejó buenas sensaciones: 9 goles y 9 asistencias en 33 partidos oficiales.

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En síntesis