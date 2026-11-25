Entérate por dónde podrás sintonizar en directo el primer cruce de la llave que se juega en el 'Infierno'.

El Estadio Nemesio Diez será el anfitrión del primer juego de los cuartos de final del Apertura 2026, donde se dará comienzo a una de las mejores series de la Liguilla. Esta tarde, el Toluca recibirá a Atlas en su casa y ante su público, buscando sacar ventaja en el partido de ida de la llave y llevar una diferencia a la revancha.

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En el caso del dueño de casa, los ‘Diablos Rojos’ vienen de quedar quintos en la tabla general de la fase regular, con 27 puntos, por lo que tendrán que inician de locales. Por el lado del cuadro visitante, los ‘Zorros’ vienen de quedar cuartos en la primera ronda, con 28 unidades, lo que les permitirá disputar la vuelta en su cancha.

Afortunadamente para todos los espectadores pendientes de esta ida de cuartos de final, el partido irá por TV abierta en México por distintas señales gratuitas. Además, el compromiso también lo pasarán canales de cable y plataformas de streaming online de paga. Habrá múltiples maneras de sintonizar el juego de este miércoles.

Toluca recibe a Atlas en el Infierno [foto: Getty]

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En televisión mexicana, el duelo entre Toluca y Atlas se podrá seguir en las señales abiertas y gratuitas de Azteca 7 y Canal 5. Por otra parte, de manera paga por señales de cable lo tendrán las pantallas de FOX y TUDN. Cuatro canales en total transmitirán este compromiso que abrirá la serie de cuartos de final del Apertura 2026.

En simultáneo, la plataforma de streaming de ViX Premium transmitirá en forma online el choque entre Toluca y Atlas de esta tarde, solo bajo suscripción mensual. Al mismo tiempo, por esta vía también lo pasará en vivo y en directo el servicio FOX One, perteneciente a la cadena televisiva, que exige también una cuenta activa paga.

Este primer enfrentamiento de la Fiesta Grande de la Liga MX se llevará a cabo HOY miércoles 25 de noviembre, en el marco del juego de ida de los cuartos de final. Toluca y Atlas, dos de los equipos más fuertes del Apertura 2026, deberán eliminarse entre sí y a las 19.00 hora CDMX comenzarán la pelea por el boleto a semifinales.