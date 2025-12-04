Por si algún desprevenido aún dudaba de la influencia de Alexis Vega en el juego colectivo de su equipo, luego de los últimos partidos ha quedado todo dicho dentro del campo. Está a las claras que Toluca ha bajado su nivel sin su capitán, que no sólo es un referente en el vestidor sino un líder futbolístico. El conjunto escarlata no fluye del mismo modo sin él.

Publicidad

Publicidad

Ya contra Juárez en cuartos de final, los ‘Diablos Rojos’ pasaron con lo justo y ni siquiera habían podido marcar como local. Ahora, en la ida de la semifinal ante Rayados se sintió demasiado la ausencia del delantero. Helinho estuvo ni cerca de estar a la altura de lo que aporta el ex Chivas, y eso llevó al público escarlata a rogar porque llegue a la revancha.

En la antesala del segundo cruce de la serie entre Toluca y Monterrey, Antonio Mohamed actualizó el parte médico de Alexis Vega ante los interrogantes periodísticos. En ese sentido, el entrenador planteó que podría regresar en la vuelta pero no de titular. Si el cuerpo médico determina que está en condiciones óptimas, integrará el banco de suplentes.

“No sabemos todavía, vamos a esperar estos días, tenemos tres días más para ver su evolución. Si está disponible, seguramente algunos minutos lo podamos utilizar”, sentenció el ‘Turco’ en rueda de prensa. El director técnico fue cauto con la recuperación de Alexis, alrededor de la cual se generó una gran polémica en la semana y no quiso echar más leña al fuego.

Publicidad

Publicidad

Alexis no juega desde el fatídico partido con Pachuca [Foto: Getty]

En este Torneo Apertura 2025, Alexis Vega había sido de las piezas más determinantes para terminar en el primer puesto de la fase regular. El capitán del equipo choricero había participado en 13 goles en 13 encuentros en la campaña, con 4 anotaciones y 9 asistencias en ese período. Sin dudas, un vacío difícil de llenar en la alineación de los ‘Diablos Rojos’.

ver también Afición de Toluca se agota y pide vender a una figura tras la derrota ante Rayados: “Una estafa”

Para poder eliminar a Rayados en la revancha de semifinales, Toluca necesita ganar el partido por cualquier resultado. Incluso una victoria por un gol de diferencia clasificaría al conjunto escarlata a la gran final. Sin embargo, eso es lo que más le cuesta sin Alexis Vega: convertir. ¿Podremos ver al delantero un rato el sábado en el Nemesio Díez?

Publicidad

Publicidad