En las últimas horas, los fanáticos del Toluca recibieron una noticia que no los dejó nada satisfechos de cara a la búsqueda del bicampeonato: es que la directiva tomó la decisión de retirarse del mercado de fichajes, pese a que aún quedan algunos días por reglamento para seguir incorporando jugadores para el campeonato del segundo semestre.

Esta novedad fue revelada por César Luis Merlo, especialista en transferencias y movimientos de futbolistas, que confirmó esta información luego de hablar con una fuente del Toluca. El periodista ratificó que no llegarán más caras nuevas a la plantilla escarlata este verano, y el cuerpo técnico tendrá que arreglárselas con lo que tiene para ir por más títulos.

El mismo reportero había destacado desde hace un par de semanas, que tanto Antonio Mohamed como sus auxiliares le habían pedido a las autoridades un lateral derecho más para jerarquizar el equipo, y darle competencia a Diego Barbosa tras la salida del ‘Guame’. Sin embargo, pese a que intentaron sin éxito fichar a Jorge Sánchez, no irán por otro nombre y habrá “dos jugadores por puesto” excepto en esa posición, donde habrá que improvisar.

De acuerdo a lo que adujo CLM en un streaming este miércoles, el club logró convencer al DT de que ‘así estaban bien’, y de que las oportunidades que brindaba el mercado en estos momentos no eran mejores a las que tiene actualmente el equipo. De este modo, el ‘Turco’ acató lo conversado y luchará por los trofeos con los futbolistas que tiene a disposición.

Por otra parte, el estratega de los ‘Diablos Rojos’ comprendió la decisión institucional respaldándose en que se mantuvo la base del equipo campeón, sin salidas del once titular: únicamente perdió jugadores que formaban parte del ‘recambio’ habitual del plantel, pero no de los fijos del once titular, más allá del guardameta español por gusto del entrenador.

En este mercado de verano, las cinco altas del Toluca han sido Hugo González (portero, a préstamo desde Mazatlán con opción de compra), Santiago López (portero, compra definitiva desde el Necaxa), Fernando Arce (mediocampista, a préstamo desde Puebla con opción de compra), Santiago Simón (mediocampista, compra definitiva desde River Plate más objetivos) y Nicolás Castro (enganche, compra definitiva desde Elche).

Nico Castro, por siete millones, el fichaje más caro de Toluca este mercado [Foto: Getty]

Al mismo tiempo, Toluca ha tenido sólo seis bajas de los que venían entrenando con la plantilla: Pau López (portero, rescisión de contrato de común acuerdo), Brian ‘Guame’ García (defensor, a préstamo a Pachuca), Emiliano Freyfeld y Abraham Villegas (defensores, transferencias definitivas al Deportivo Tapatío), Isaías Violante (delantero, transferencia definitiva al Club América) e Iván ‘Gacelo’ López (delantero, a préstamo a Tigres UANL).