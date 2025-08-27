Muchas cosas se dijeron y muchas versiones cruzadas trascendieron en torno al siguiente equipo de Marcel Ruiz este verano. Propuestas rechazadas, posturas encontradas, declaraciones de un lado y otro decantaron en los hechos concretos que han quedado a la vista de todos: el volante no se irá de Toluca en esta ventana, más allá de que la misma continúa abierta por algunos días más.

Publicidad

Publicidad

El propio futbolista ya le ha comunicado a las autoridades del conjunto escarlata que no escuchen más ofertas en el par de semanas restantes, ya que continuará en el ‘Infierno’ este semestre. En el equipo choricero ya tienen la garantía de que su mediocentro titular será parte de la búsqueda del bicampeonato en este Torneo Apertura 2025.

A este escenario, el periodista argentino César Luis Merlo, cercano a la directiva de Toluca, ha agregado una información muy importante: confirmó los plazos de estadía del jugador de aquí al futuro en los ‘Diablos Rojos’. El especialista en mercado de pases tuvo acceso a esta novela y dio detalles precisos respecto al futuro del talentoso pivote mexicano.

Toluca se alivia con la continuidad de Marcel Ruiz [Foto: Getty]

Publicidad

Publicidad

El corresponsal afirmó este miércoles, en el streaming ‘Vamos Show’, que Marcel Ruiz se quedará en Toluca hasta junio del 2026. Pese a que fin de año también hay otra ventana de transferencias, el reportero se mostró confiado en que el contención no se moverá del Infierno sino hasta el desarrollo del Mundial 2026, su máximo objetivo personal a corto plazo.

De acuerdo a la explicación de Merlo, el mediocampista recibió un guiño del seno de la Selección Mexicana, donde le confiaban que si se quedaba en la Liga MX tenía más chances de ser titular en la Copa del Mundo que si se marchaba a un equipo ‘menor’ de Europa, donde no podrían saber si su adaptación sería lo suficientemente rápida y adecuada para ser convocado.

ver también ¿Gilberto Mora al Real Madrid? César Luis Merlo esclarece los rumores del futuro del crack de Xolos

Bajo estas circunstancias, CLM aseguró que “salvo que venga el Real Madrid, un año más sigue en el club”, haciendo referencia a que sólo una oportunidad de un equipo mega-top del Viejo Continente, que le permita tener los minutos y regularidad que necesita para llegar bien al Mundial, lo haría moverse de Toluca. Si no, todo seguirá igual y sus lazos con el club de sus amores se mantendrán tal como están hasta mediados del año próximo.

Publicidad

Publicidad