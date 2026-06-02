El ex DT volvió a ponerse en el centro de la polémica con declaraciones que encienden al mundo Toluca.

Ricardo La Volpe, una persona respetada dentro del futbol mexicano por su trayectoria profesional, algunas veces se ha puesto en contra al común de la gente por sus palabras. Y esta nueva no fue la excepción, ya que el mundo Toluca le cantó los tantos a raíz de declaraciones que muchos consideraron fuera de lugar, sobre todo por su pasado en el club.

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Sabido públicamente es que los ‘Diablos Rojos’ cuentan con un entrenador muy cotizado en el mercado y al que ofertas nunca le faltan. Antonio Mohamed se ha ganado la posibilidad de siempre tener trabajo, incluso llegándole propuestas en momentos donde se encuentra en funciones. Su estadía en Toluca ha tenido también un poco de eso, con rumores dando vuelta.

Los trascendidos más recientes, especialmente provenientes de Sudamérica, vinculan al ‘Turco’ con Boca Juniors, el equipo más importante de Argentina y un grande del continente. El cuadro azul y amarillo se quedó sin entrenador, y más allá de ser del gusto de su presidente, Antonio Mohamed ha mencionado en otras ocasiones su deseo de dirigir a ese club.

En este contexto, ya el propio entrenador de Toluca confirmó que seguirá en el ‘Infierno’ por lo menos seis meses más, hasta Diciembre cuando finaliza su contrato. Sin embargo, Ricardo La Volpe confesó que intentó convencerlo de cambiar ahora Toluca por Boca. El ex técnico se sinceró abiertamente y contó qué le escribió al DT escarlata al respecto.

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“Después de CONCACAF hablé con él, lo felicité por el título, aparte como yo trabajaba para Televisa lo había visto en la otra final con Tigres. Más allá de la felicitación, le dije ‘bueno ahora te veo en Boca’, je“, afirmó La Volpe en conversación con Radio La Red, cadena de medios de comunicación de Argentina. Esa declaración trajo ruido en Toluca.

Mohamed y La Volpe, dos conocidos de la Liga MX.

Además, no conforme con eso, RLV redobló la apuesta y reveló que le propuso trabajar juntos en Boca Juniors, en caso de que Antonio Mohamed decidiese ir para allá. “Todavía lo cargué, ‘te puedo ayudar y me llevás de director deportivo’, le dije, jajaja”, agregó el entrevistado. Desde hace un tiempo se dedica a trabajar en el periodismo tras haber dejado la dirección técnica profesional.

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El enojo de algunos fanáticos del Toluca, más allá de ese movimiento para seducir al ‘Turco’ a irse a Boca, tiene que ver con que La Volpe dirigió Toluca y demandaban respeto. Si bien no le fue de la mejor manera al frente de los Diablos Rojos, consideraron que por haber recibido trabajo de la institución, por lo menos merecían que no se meta con sus intereses.