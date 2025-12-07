El sueño de ir por el bicampeonato está más intacto que nunca. Toluca demostró, una vez más, que sigue siendo el mejor equipo de México en la actualidad y que puede sumar su cuarto título del año. El nivel mostrado durante toda la temporada respalda su candidatura.

Los Diablos Rojos lograron recuperarse de la derrota por 1-0 ante Rayados en el Gigante de Acero y aprovecharon su localía para remar la serie. Con orden, presión alta y carácter, supieron revertir la tendencia. La ventaja deportiva terminó siendo determinante para meterse nuevamente en una final.

En el Nemesio Díez, Toluca se impuso 3-2 ante los regios en un partido cargado de intensidad y momentos de tensión. El equipo administró bien los tramos del juego y sostuvo la diferencia en los minutos finales. Ahora enfrentarán a Tigres en la gran final, un duelo que promete máxima exigencia.

La ida se disputará en el Volcán y la vuelta en La Bombonera, escenarios donde se espera un ambiente electrizante. Pese a la clasificación, Antonio Mohamed no terminó conforme con lo ocurrido durante los 90 minutos. Su molestia estuvo dirigida directamente al arbitraje. El técnico no dejó pasar las jugadas polémicas del encuentro.

¿Qué dijo Mohamed tras el triunfo?

“Para que se acerque hay que darle un empujón. ¿Cómo van a marcar penal si es falta del ofensivo? Eso pesa en la parte psicológica en un partido. Después, a puro centro, nos hicieron sufrir, pero no era ni falta”, expresó el DT argentino en primer lugar.

Posteriormente, el estratega fue aún más contundente: “Son decisiones de los árbitros, espero que no haya sido porque Monterrey mandó una carta el miércoles después del partido, espero que no haya sido por eso. Hablo del arbitraje aún ganando, de una jugada que no era penal. Luego ellos encontraron un gol de rebote, se sufre, pero ahora se disfruta más.”