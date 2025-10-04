Ya no quedan adjetivos posibles para describir el efecto que está teniendo Paulinho en el futbol mexicano. Cuando llegó proveniente del futbol de Portugal, muchos se cuestionaban cuánto tardaría en adaptarse, pero rápidamente el delantero contestó a esa pregunta y lo demostró con goles, y vaya que ha hecho unos cuantos desde entonces.

El atacante por el que Toluca desembolsó ocho millones de dólares a mediados del año pasado, ya es bicampeón de goleo y va por más: fue el máximo artillero de la fase regular del Torneo Apertura 2024 y lo repitió en el Torneo Clausura 2025. Pero no conforme con esas performances, el ‘killer’ escarlata sueña con volver a hacerlo en este Torneo Apertura 2025.

Este viernes por la noche, Paulinho marcó por duplicado en la victoria de los ‘Diablos Rojos’ ante León en condición de visitante, y se convirtió en el máximo anotador de este campeonato. El portugués trepó a lo más alto de la tabla de goleo, y observa a todos sus competidores desde arriba con sus nueve conquistas en el certamen bajo el brazo.

En esta campaña del Apertura ’25, el referente de área del equipo choricero ha tenido como víctimas a Tigres (un gol), FC Juárez (un gol), Chivas (un gol), Monterrey (triplete), Mazatlán (un gol) y León (doblete). Acumula un promedio de casi un gol por partido, ya que ha convertido nueve en diez presentaciones suyas en este segundo semestre por Liga MX.

Toluca disfruta a su goleador letal [Foto: Getty]

La tabla de goleo del Apertura 2025, con Paulinho como líder:

Paulinho (Toluca): 9 goles.

(Toluca): 9 goles. Joao Pedro (Atlético de San Luis): 8 goles.

(Atlético de San Luis): 8 goles. Oscar Estupiñán (FC Juárez): 6 goles.

(FC Juárez): 6 goles. Germán Berterame (Monterrey): 6 goles.

(Monterrey): 6 goles. Sergio Canales (Monterrey): 6 goles.

(Monterrey): 6 goles. Ángel Sepúlveda (Cruz Azul): 6 goles.

(Cruz Azul): 6 goles. Uros Djurdjevic (Atlas): 5 goles.

(Atlas): 5 goles. Diego González (Atlas): 5 goles.

(Atlas): 5 goles. Armando González (Chivas): 5 goles.

(Chivas): 5 goles. Frank Boyá (Xolos): 5 goles.

(Xolos): 5 goles. Ismael Díaz (León): 5 goles.

(León): 5 goles. Lucas Ocampos (Monterrey): 5 goles.

(Monterrey): 5 goles. Alejandro Zendejas (América): 5 goles.

El primer gol de Paulinho ante León:

El segundo gol de Paulinho ante León:

Los números de Paulinho desde que llegó a Toluca:

En su estadía de poco más de un año en el ‘Infierno’, el centroatacante ha anotado 41 goles en 57 partidos jugados con la camiseta del equipo escarlata, además de aportar 9 asistencias en ese período, en los 4.597 minutos que disputó dentro del campo de juego. Además, ha sido una pieza clave e indispensable para los tres títulos que ganó junto a sus compañeros durante su estadía.