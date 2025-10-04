Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga MX

¿Será tricampeón de goleo? Así quedaron Paulinho y Toluca en la tabla de anotadores de la Liga MX

El portugués anotó por duplicado en León y sueña con extender su predominio goleador. Sus números.

Por Martín Zajic

Paulinho celebra otro tanto para los Diablos Rojos.
Paulinho celebra otro tanto para los Diablos Rojos.

Ya no quedan adjetivos posibles para describir el efecto que está teniendo Paulinho en el futbol mexicano. Cuando llegó proveniente del futbol de Portugal, muchos se cuestionaban cuánto tardaría en adaptarse, pero rápidamente el delantero contestó a esa pregunta y lo demostró con goles, y vaya que ha hecho unos cuantos desde entonces.

Publicidad

El atacante por el que Toluca desembolsó ocho millones de dólares a mediados del año pasado, ya es bicampeón de goleo y va por más: fue el máximo artillero de la fase regular del Torneo Apertura 2024 y lo repitió en el Torneo Clausura 2025. Pero no conforme con esas performances, el ‘killer’ escarlata sueña con volver a hacerlo en este Torneo Apertura 2025.

Este viernes por la noche, Paulinho marcó por duplicado en la victoria de los ‘Diablos Rojos’ ante León en condición de visitante, y se convirtió en el máximo anotador de este campeonato. El portugués trepó a lo más alto de la tabla de goleo, y observa a todos sus competidores desde arriba con sus nueve conquistas en el certamen bajo el brazo.

En esta campaña del Apertura ’25, el referente de área del equipo choricero ha tenido como víctimas a Tigres (un gol), FC Juárez (un gol), Chivas (un gol), Monterrey (triplete), Mazatlán (un gol) y León (doblete). Acumula un promedio de casi un gol por partido, ya que ha convertido nueve en diez presentaciones suyas en este segundo semestre por Liga MX.

Publicidad
Toluca disfruta a su goleador letal [Foto: Getty]

Toluca disfruta a su goleador letal [Foto: Getty]

La tabla de goleo del Apertura 2025, con Paulinho como líder:

  • Paulinho (Toluca): 9 goles.
  • Joao Pedro (Atlético de San Luis): 8 goles.
  • Oscar Estupiñán (FC Juárez): 6 goles.
  • Germán Berterame (Monterrey): 6 goles.
  • Sergio Canales (Monterrey): 6 goles.
  • Ángel Sepúlveda (Cruz Azul): 6 goles.
  • Uros Djurdjevic (Atlas): 5 goles.
  • Diego González(Atlas): 5 goles.
  • Armando González (Chivas): 5 goles.
  • Frank Boyá (Xolos): 5 goles.
  • Ismael Díaz (León): 5 goles.
  • Lucas Ocampos (Monterrey): 5 goles.
  • Alejandro Zendejas (América): 5 goles.
Así quedó la tabla de posiciones de la Liga MX tras el triunfo de Toluca y el empate de Cruz Azul

ver también

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga MX tras el triunfo de Toluca y el empate de Cruz Azul

El primer gol de Paulinho ante León:

Tweet placeholder
Publicidad

El segundo gol de Paulinho ante León:

Tweet placeholder

Los números de Paulinho desde que llegó a Toluca:

En su estadía de poco más de un año en el ‘Infierno’, el centroatacante ha anotado 41 goles en 57 partidos jugados con la camiseta del equipo escarlata, además de aportar 9 asistencias en ese período, en los 4.597 minutos que disputó dentro del campo de juego. Además, ha sido una pieza clave e indispensable para los tres títulos que ganó junto a sus compañeros durante su estadía.

Así quedó la tabla de títulos de clubes mexicanos tras el triunfo de Toluca en el Campeones Cup 2025

ver también

Así quedó la tabla de títulos de clubes mexicanos tras el triunfo de Toluca en el Campeones Cup 2025

martín zajic
Martín Zajic
Lee también
Preocupación en América: Allan Saint-Maximin salió lesionado y anticipan un tiempo de baja
América

Preocupación en América: Allan Saint-Maximin salió lesionado y anticipan un tiempo de baja

Zendejas y Cáceres se arriesgan como titulares vs Santos
América

Zendejas y Cáceres se arriesgan como titulares vs Santos

Alineaciones del Club América vs Santos Laguna
América

Alineaciones del Club América vs Santos Laguna

Ranking de UFC luego de la pelea de Alex Pereira vs. Magomed Ankalaev
MMA

Ranking de UFC luego de la pelea de Alex Pereira vs. Magomed Ankalaev

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo