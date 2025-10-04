Toluca, el equipo más ganador del año en el futbol mexicano, volverá a jugar por el campeonato doméstico este sábado, cuando visite a León, que llega golpeado tras la salida de su anterior entrenador. Los ‘Diablos Rojos’ vienen de conquistar la Campeones Cup, su tercer título en el 2025, y quieren ir por un cuarto en este Torneo Apertura.

El conjunto escarlata, defensor de la corona en este certamen, busca mantener el liderazgo de la tabla de posiciones que la semana pasada obtuvo con su última victoria en casa. En esta oportunidad, intentarán ratificar ese buen pasar en el campeonato local, imponerse y llevarse los tres puntos de un campo complicado como es el de ‘La Fiera’.

En pos de ese lograr ese objetivo de la jornada, el equipo choricero sorprendió con una novedad en la alineación titular: Marcel Ruiz no será de la partida esta tarde para enfrentar al elenco esmeralda. El ‘cerebro’ del Toluca no figura entre los elegidos por el cuerpo técnico para comenzar el partido y generó asombro entre los aficionados.

Toluca no tendrá a Marcel Ruiz entre los once [Foto: Getty]

En esta ocasión, Marcel Ruiz no jugará desde el arranque ante León, como parte de la planificación de dosificación de minutos que realiza Antonio Mohamed en la previa de cada torneo. Para evitar lesiones desafortunadas durante la temporada, el ‘Turco’ acostumbra rotar mucho y repetir poco sus equipos a lo largo del semestre.

Confirmando esas marcas con las que cuenta el entrenador, el mediocampista ha sido titular en 8 de los últimos 9 partidos del Toluca, por lo que necesitaba un descanso luego de tanta actividad en continuado. A eso, se le suma que la semana próxima verá acción con la Selección Mexicana y allí también gastará muchas energías.

Con la ausencia de Marcel Ruiz (estará en el banco de suplentes), los once iniciales de Toluca para medirse ante León serán los siguientes: Luis Manuel García; Santiago Simón, Bruno Méndez, Federico Pereira, Jesús Gallardo; Franco Romero, Nicolás Castro; Helinho, Jesús Angulo, Alexis Vega; Paulinho. Un verdadero equipazo pese a la falta del volante.

