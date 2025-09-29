Toluca sigue demostrando partido a partido que sigue siendo el mejor equipo de México. El campeón vigente del futbol mexicano va por más y sueña con quedarse con el bicampeonato si siguen mostrando el mismo nivel que los últimos partidos.

Los dirigidos por Antonio Mohamed volvieron a encontrar su mejor versión futbolística en la temporada y consiguieron cinco victorias al hilo que lo dejaron como líder del Torneo Apertura 2025 con 25 unidades junto a Rayados de Monterrey.

Además del gran nivel del equipo y la ilusión que tienen de volver a ser campeones, más buenas noticias siguen llegando para Toluca ya que una de sus máximas figuras, Alexis Vega, renovó su contrato y seguirá ligado a la institución para lo que viene.

El futbolista necesitó de 4 palabras para demostrar su amor por los Diablos Rojos y emocionó a toda la afición con sus palabras: ”El club de mí vida”. Vega volvió al club y se encontró nuevamente con su mejor versión futbolística que lo pone como uno de los mejores futbolistas del país.

”Fam Vega para rato. Afortunado de seguir en el club de mi vida por muchos años más. Te amo, Toluca”, fue el mensaje completo que escribió el futbolista en sus redes sociales, muy contento por seguir en la institución en la que fue más feliz.

Vega no fue el único que renovó su vínculo

Además de anunciar que Alexis Vega iba a seguir en Toluca, los futbolistas que también extendieron su vínculo fueron Marcel Ruiz y Ricardo Angulo. También lo hizo Antonio Mohamed, entrenador del equipo mexicano que seguirá con el proyecto.