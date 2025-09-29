Es tendencia:
logotipo del encabezado
TOLUCA

Así celebró Alexis Vega su renovación con Toluca y emocionó a toda la afición

El delantero de los Diablos Rojos renovó su vínculo con el equipo y dejó un mensaje de amor a la institución.

Por Ramiro Canessa

Alexis Vega renovó su contrato con Toluca.
© Getty ImagesAlexis Vega renovó su contrato con Toluca.

Toluca sigue demostrando partido a partido que sigue siendo el mejor equipo de México. El campeón vigente del futbol mexicano va por más y sueña con quedarse con el bicampeonato si siguen mostrando el mismo nivel que los últimos partidos.

Toluca recibirá un dinero extra para los fichajes de invierno: de dónde surge el millonario ingreso

ver también

Toluca recibirá un dinero extra para los fichajes de invierno: de dónde surge el millonario ingreso

Los dirigidos por Antonio Mohamed volvieron a encontrar su mejor versión futbolística en la temporada y consiguieron cinco victorias al hilo que lo dejaron como líder del Torneo Apertura 2025 con 25 unidades junto a Rayados de Monterrey.

Además del gran nivel del equipo y la ilusión que tienen de volver a ser campeones, más buenas noticias siguen llegando para Toluca ya que una de sus máximas figuras, Alexis Vega, renovó su contrato y seguirá ligado a la institución para lo que viene.

Publicidad

El futbolista necesitó de 4 palabras para demostrar su amor por los Diablos Rojos y emocionó a toda la afición con sus palabras: ”El club de mí vida”. Vega volvió al club y se encontró nuevamente con su mejor versión futbolística que lo pone como uno de los mejores futbolistas del país.

”Fam Vega para rato. Afortunado de seguir en el club de mi vida por muchos años más. Te amo, Toluca”, fue el mensaje completo que escribió el futbolista en sus redes sociales, muy contento por seguir en la institución en la que fue más feliz.

Publicidad
Sin filtro: Sergio Ramos destrozó a la Liga MX tras los dos goles anulados en el Rayados vs. Santos Laguna

ver también

Sin filtro: Sergio Ramos destrozó a la Liga MX tras los dos goles anulados en el Rayados vs. Santos Laguna

Vega no fue el único que renovó su vínculo

Además de anunciar que Alexis Vega iba a seguir en Toluca, los futbolistas que también extendieron su vínculo fueron Marcel Ruiz y Ricardo Angulo. También lo hizo Antonio Mohamed, entrenador del equipo mexicano que seguirá con el proyecto.

ramiro canessa
Ramiro Canessa
Lee también
Es con Cruz Azul: el plan de José de Jesús Corona tras retirarse del futbol
Cruz Azul

Es con Cruz Azul: el plan de José de Jesús Corona tras retirarse del futbol

Nicolás Larcamón arremetió contra el arbitraje tras expulsión de Jorge Rodarte: "Castigan su evolución"
Cruz Azul

Nicolás Larcamón arremetió contra el arbitraje tras expulsión de Jorge Rodarte: "Castigan su evolución"

Los 11 entrenadores sin trabajo que pueden reemplazar a Efraín Juárez en Pumas
Pumas de la UNAM

Los 11 entrenadores sin trabajo que pueden reemplazar a Efraín Juárez en Pumas

El mejor jugador del mundo según Fernando Torres: “No hay mucho más que decir”
Futbol Internacional

El mejor jugador del mundo según Fernando Torres: “No hay mucho más que decir”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo