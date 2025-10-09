Toluca está teniendo uno de los mejores años de su historia tras ganar todas las finales que disputó en lo que va de este 2025. Y el gran responsable de esto es su entrenador, Antonio Mohamed, quién llegó al equipo mexicano para devolverles toda su ilusión.

En primer lugar, se quedaron con el Torneo Clausura 2025 tras vencer al América en la final, cortando con su hegemonía de tres títulos al hilo. En segundo lugar, volvieron a ganarle a las Águilas en el Campeón de Campeones y, hace unos días atrás, obtuvieron la Campeones Cup luego de vencer a Los Ángeles Galaxy en Estados Unidos.

Sin embargo, los Diablos Rojos no se quedan con eso y van por más. El próximo objetivo es quedarse con el bicampeonato en el futbol mexicano y ser campeones del Torneo Apertura 2025, aunque no será fácil porque está todo muy parejo.

Toluca sigue demostrando que es el mejor equipo de México en la actualidad y que no será para nada fácil eliminarlo en esta temporada. Hasta el momento, son líderes en soledad en la tabla de posiciones y su clasificación a los playoffs es casi un hecho.

Pese a esto, Mohamed y compañía recibieron una pésima noticia en las últimas horas, ya que uno de sus pilares claves sufrió una dura lesión y será baja por lo que resta de la temporada. Hablamos del defensor brasileño, Luan García, que tendrá para meses de recuperación.

¿Qué tiene Luan García?

Toluca sacó un comunicado oficial sobre la lesión del futbolista y explicó qué tiene y cuándo volvería a jugar: “El Deportivo Toluca Futbol Club informa que al jugador Luan García Teixeira se le realizó una hernioplastia inguinal y reconstrucción del tendón del aductor largo. La intervención quirúrgica se desarrolló sin incidentes ni complicaciones, por lo que, de acuerdo con su evolución, Luan García se reintegrará a la actividad deportiva en un tiempo aproximado de 12 semanas. Esperamos tu pronto regreso, Luan.”

Parte médico de Luan García (@TolucaFC)

