Toluca ya conoce la sede, fecha y rival para su debut en la Copa Intercontinental 2026

Los Diablos Rojos ya tienen la ruta definida para aspirar a llegar a la final de la Copa Intercontinental 2026, en conjunto con su próximo rival a batir.

Tras meses de incertidumbre, la FIFA ha hecho oficial el anuncio de que se disputará la Copa Intercontinental este 2026. El órgano rector del futbol internacional reveló que la sede será nuevamente en Catar, por lo que Toluca viajará a Medio Oriente para decir presente en la competencia como el flamante representante de la CONCACAF.

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Esta representará la cuarta ocasión en que Catar albergará el certamen internacional, sumándose a las ediciones previas de 2019, 2020, 2024 y 2025, integrando ahora esta nueva entrega del presente año dentro del complejo deportivo de la capital catarí.

Los Diablos Rojos aseguraron su boleto en la competencia tras imponerse en la definición por penales durante la final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026 frente a los Tigres de la UANL. Ahora, la plantilla mexiquense conoció tanto a su próximo oponente como el camino que los dirigidos por Antonio Mohamed deberán recorrer si aspiran a instalarse en la gran final.

El rival de Toluca en la Copa Intercontinental

Toluca entrará en acción en el marco del denominado Juego 3 de la Copa Intercontinental, midiéndose ante el club que se corone campeón de la CONMEBOL Copa Libertadores 2026. El duelo, bautizado oficialmente como el Derbi de las Américas, se llevará a cabo el miércoles 9 de diciembre teniendo como escenario el Estadio Jassim bin Hamad.

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Confirmado: listos para viajar a Catar 🇶🇦



Por la gloria internacional 🌎🏆 pic.twitter.com/qK94w5S4Tn — Toluca FC (@TolucaFC) October 22, 2026

La particularidad radica en que la Copa Libertadores aún se encuentra en disputa, por lo que el oponente del cuadro escarlata se mantiene como una incógnita. Palmeiras figura ya como el primer finalista, mientras que el segundo boleto se definirá este 22 de octubre entre Estudiantes de La Plata y Flamengo, con la gran final programada para el sábado 28 de noviembre de 2026 en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.

El camino a la final de la Copa Intercontinental

La Copa Intercontinental ya ha registrado sus primeros enfrentamientos del calendario. El choque inicial correspondió al repechaje entre África y Asia/Oceanía, donde Al Ahli superó 1-0 al Auckland FC; posteriormente, en la definición de dicha zona, el Mamelodi Sundowns FC se impuso 2-1 sobre el propio cuadro de Al Ahli.

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Tras la realización del Derbi de las Américas, la actividad continuará con el Juego 4 bautizado como la Challenger Cup, instancia donde el vencedor entre Toluca y el monarca de la Copa Libertadores chocaría ante el Mamelodi Sundowns FC el sábado 12 de diciembre. Para concluir el torneo, el París Saint-Germain, campeón de la Champions League, aguarda en la gran final ante el ganador del Juego 4 el miércoles 16 de diciembre en el Estadio Ahmad bin Ali de Doha, Catar.

En síntesis