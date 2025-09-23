En la Liga MX hay muchos extranjeros que han logrado quedar en la historia. Desde hace años muchos, varios futbolistas europeos decidieron pisar suelo mexicano para jugar en el país empezando por el caso de André-Pierre Gignac y concluyendo con Anthony Martial.

Por su parte, en el último tiempo también han llegado varios españoles como Sergio Ramos, Sergio Canales, Óliver Torres y Álvaro Fidalgo, entre otros. En relación a jugadores de esta nacionalidad, una leyenda de Real Madrid como lo es Fernando Morientes reveló que Toluca lo buscó en el final de su carrera.

El exdelantero se encuentra en el país junto con sus compatriotas David Villa y Fernando Llorente y participó del evento “Hacia el Mundial”. Allí, Fernando Morientes habló sobre el Balón de Oro, la Liga MX y el interés de los Diablos Rojos por ficharlo.

Fernando Morientes se retiró en 2010 luego de un año de jugar en el Olympique de Marsella. El español comentó que, antes de colgar las botas, el exdelantero fue contactado por Toluca pero que prefirió poner un punto final a su carrera: “Preferí irme cuando aún podía hacerlo con dignidad y con títulos bajo el brazo”.

“Con 33 o 34 físicamente ya no me encontraba bien, aunque empecé muy pronto, a los 17 ya era profesional. Terminar en Francia ganando títulos me permitió irme feliz y tranquilo”, explicó la leyenda de Real Madrid, equipo con el que ganó tres veces la Champions League y convirtió 100 goles en 272 partidos.

Fernando Morientes sobre la Liga MX

Por otro lado, Fernando Morientes comentó que la Liga MX debe mejorar su competitividad para que no sea vista como una liga de ‘retiro’ para los extranjeros: “Si México es capaz de trabajar bien desde la base y hacer una liga competitiva y más seria, los jugadores vendrían a competir y no a retirarse. Eso es lo bonito. Terminar tu carrera en la Liga MX, atrae mucho por una cosa, porque se vive el fútbol como en pocos sitios, aquí hay mucha pasión y amor por el deporte”, explicó el español.

“Entiendo que muchos jugadores españoles quieran venir aquí, por idioma, cultura, pasión y hasta comida“, concluyó Fernando Morientes al analizar la llegada en el último tiempo de compatriotas suyos.