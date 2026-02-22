En el marco de la Jornada 27 de la Premier League 2025-26, Arsenal derrotó 4-1 a Tottenham en el Tottenham Stadium de la ciudad de Londres en una nueva edición del North London Derby. Los Gunners se mantienen como únicos líderes del torneo con 61 unidades.
Premier League
Así quedó la tabla de la Premier League 2025-26 tras la victoria 4-1 de Arsenal ante Tottenham
Los Gunners derrotaron a los Spurs en una nueva edición del North London Derby por la Primera División de Inglaterra.
Publicidad
Lee también
Futbol Internacional
¿Por qué no juega Cristian Romero en Tottenham vs. Arsenal por la Premier League?
UEFA
¿Por qué no juega Martin Odegaard en Tottenham vs. Arsenal por la Premier League 2025-26?
UEFA
Quién es Igor Tudor, el DT de Tottenham en el derbi ante Arsenal
UEFA