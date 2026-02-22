Por la Jornada 27 de la Premier League 2025-26, Arsenal y Tottenham chocan este domingo 22 de febrero desde las 10:30 horas (Ciudad de México) en el Tottenham Stadium de la ciudad de Londres. Ambos conjuntos van por la victoria en una nueva edición del North London Derby.

Publicidad

Publicidad

Para este partido, el director técnico Mikel Arteta no contará con un jugador que suele ser titular. El mediocentro noruego Martin Odegaard no será parte del compromiso e irá al banquillo. El jugador aún no se recuperó al 100% de su lesión de rodilla, que lo tiene a maltraer desde el inicio de este año.

¿Quién será el reemplazo de Martin Odegaard en Tottenham vs. Arsenal?

Con esta noticia, el volante inglés Eberechi Eze podría jugar en su posición y colocarse por el medio del ataque de los Gunners, con Leandro Trossard y Noni Madueke a sus costados. Todos por detrás de Gabriel Jesus, que sería la referencia de área.

¿Cuál será la alineación de Arsenal vs. Tottenham sin Martin Odegaard?

Sin Martin Odegaard, el conjunto rojiblanco formaría de la siguiente manera en su encuentro contra los Spurs: Raya; Saliba, Gabriel Magalhães, Hincapié, Timber; Rice, Zubimendi; Trossard, Eze, Saka; y Gyokeres.

Publicidad

Publicidad