Erling Haaland se ha consolidado como uno de los mejores delanteros del mundo en la actualidad. El atacante noruego, quien actualmente brilla con la camiseta del Manchester City, ha sido vinculado en varias ocasiones con otros grandes equipos europeos. Sin embargo, Haaland parece estar completamente comprometido con el proyecto que Pep Guardiola tiene para él en los Citizens.

Hace unas semanas, Haaland amplió su vínculo con el City hasta 2024, firmando un contrato que le garantiza un salario impresionante. Según el diario The Sun, el goleador pasará a recibir 592.000 euros por semana, lo que equivale a 30.784.000 euros anuales. Esta cifra lo coloca como el jugador mejor remunerado no solo en el Manchester City, sino también en toda la Premier League.

A pesar de su éxito con el City, con el que consiguió tanto la Premier League como la tan ansiada Liga de Campeones, Haaland ha sido vinculado en varias ocasiones con los dos grandes de España: el Real Madrid y el Barcelona. Ambos clubes han mostrado interés en el delantero noruego, pero la relación con su actual club parece sólida, y su futuro en Inglaterra está cada vez más asegurado.

Recientemente, en un video que circuló en redes sociales, un aficionado del Barcelona le pidió al presidente Joan Laporta que fichara a Haaland para el futuro del club. La respuesta de Laporta, entre risas, no se hizo esperar: “¿Me lo vas a pagar tú?”, dijo, dejando claro que la operación sería casi imposible, dadas las altas exigencias económicas.

La lesión que arrastra Erling Haaland

Erling Haaland no ha tenido suerte con las lesiones en las últimas semanas. Durante el enfrentamiento contra el Newcastle, sufrió una lesión en la rodilla que lo alejó de los últimos partidos. La baja del delantero noruego fue sensible para el City, que no pudo contar con su máximo goleador en los encuentros más recientes.

La lesión lo obligó a perderse la vuelta de los cuartos de final de la Champions League ante el Real Madrid y también la derrota por 2-0 contra Liverpool en la Premier League. A pesar de la situación, el club y Haaland esperan que su recuperación sea rápida y que pronto pueda regresar a las canchas para seguir liderando el ataque del Manchester City.

