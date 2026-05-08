El ex guardameta de los Merengues dio a su candidato para ser nuevo director ténico del gigante español de cara a la temporada 2025-26

La temporada 2025-26 del Real Madrid colisionó tras la eliminación de la UEFA Champions League 2025-26 tras caer en los Cuartos de Final ante Bayern Munich. Lejos en LaLiga y también afuera de la Copa del Rey, los Merengues se encaminan a otro curso sin campeonatos.

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Esto puso en tensión todo el ecosistema del gigante español, desde el presidente Florentino Pérez hasta el último suplente del primer equipo. Uno de los grandes apuntados es el entrenador Álvaro Arbeloa, quien tiene muchas chances de salir del equipo tras un año para el olvido.

Ahora, quien se expresó por el tema al ser consultado fue Iker Casillas, leyenda de la institución tras ganar varios títulos. El ex guardameta de la institución española volvió a poner sobre la mesa al nombre de Xabi Alonso, quien fue el DT del equipo hasta principios de año.

Me han preguntado en un acto de @LaLiga con @MovistarPlus cuál sería mi entrenador para el @realmadrid : Xabi Alonso. — Iker Casillas (@IkerCasillas) May 8, 2026

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Así lo expresó en un posteo de su cuenta personal de ‘X’, ex Twitter, donde no dejó dudas y fue contundente con su respuesta: “Me han preguntado en un acto de @LaLiga con @MovistarPlus cuál sería mi entrenador para el @realmadrid : Xabi Alonso“.

En lo que respecta a lo meramente estadístico, el ex estratega de la Casa Blanca dirigió 34 compromisos, donde cosechó 24 victorias, 4 empates y 6 derrotas, significando una efectividad de 74,51%. Su corto paso hizo que no ganara títulos en el club.

¿Cuándo vuelve a jugar el Real Madrid por LaLiga 2025-26?

El conjunto blanco buscará tener un decoroso cierre de temporada e intentará reconciliarse con la afición este mismo fin de semana, cuando visite al Barcelona en el Camp Nou en una nueva edición de El Clásico. El duelo por la Jornada 35 será este domingo 10 de mayo desde las 13:00 horas (Ciudad de México).

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En síntesis