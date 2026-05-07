El volante uruguayo y el mediocentro francés protagonizaron una fuerte pelea en un entrenamiento de los Merengues y el club se pronunció.

En las últimas horas se conoció un particular episodio que generó mucha sorpresa en el mundo del futbol, más precisamente en Real Madrid. Diferentes informes indicaron una pelea entre jugadores de la Casa Blanca, más precisamente entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni.

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A tal punto fue la pelea que el jugador de Uruguay quedó desafectado para lo que viene según un comunicado de la institución española. El club lanzó un comunicado donde especifciaron que el futbolista sufrió un traumatismo cranoencefálico y deberá estar 15 días afuera de las canchas.

Comunicado Oficial — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 7, 2026

Tras este hecho, la institución de Madrid no se quedó de brazos cruzados y, además de informar la lesión del jugador uruguayo, también se pronunció al respecto lanzando un comunicado a través de sus redes sociales e informando a sus socios y aficionados los pasos a seguir.

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El comunicado del Real Madrid tras la pelea entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni

“El Real Madrid C. F. comunica que, tras los hechos que se han producido esta mañana en el entrenamiento del primer equipo, ha decidido abrir sendos expedientes disciplinarios a nuestros jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouameni.

El club informará en su momento de las resoluciones de ambos expedientes, una vez hayan concluido los procedimientos internos correspondientes”.

Real Madrid reveló la lesión de Federico Valverde

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Fede Valverde por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado un traumatismo craneoencefálico.

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Valverde se encuentra en su domicilio en buen estado y deberá permanecer en reposo entre 10 y 14 días, tal como marcan los protocolos médicos para este diagnóstico”.

En síntesis